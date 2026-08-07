Theater stellt Planschbecken um 300.000 Euro auf

In den letzten zwei Wochen habe die Stadt über nichts anderes geredet als darüber, ob das „Volksbad“ nun eine Super-Idee oder bescheuert sei, sagt der neue Intendant Matthias Lilienthal der Deutschen Presse-Agentur. Billig ist das ganze Projekt nämlich nicht. Insgesamt rund 300.000 Euro kostet der Aufbau und Betrieb des Beckens. Laut dem Theater bewegt sich eine große Theaterproduktion kostentechnisch in einem vergleichbaren Bereich.