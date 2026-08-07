Auffahrten zur A22 früher frei als gedacht

Die Bauarbeiten auf der Floridsdorfer Brücke in Wien verlaufen schneller als ursprünglich geplant. Ab dem kommenden Wochenende stehen die Auffahrten auf die A22 wieder in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung. Möglich wird dies durch den raschen Baufortschritt, der einen früheren Wechsel in die nächste Bauphase erlaubt.