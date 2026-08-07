Auffahrten zur A22 früher frei als gedacht

Die Bauarbeiten auf der Floridsdorfer Brücke in Wien verlaufen schneller als ursprünglich geplant. Ab dem kommenden Wochenende stehen die Auffahrten auf die A22 wieder in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung. Möglich wird dies durch den raschen Baufortschritt, der einen früheren Wechsel in die nächste Bauphase erlaubt.
Aufgrund des schnellen Baufortschritts kann bereits in der Nacht von Freitag, 7. August 2026, auf Samstag, 8. August 2026, zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr in die zweite Bauphase gewechselt werden. Damit endet der Bauphasenwechsel früher als vorgesehen, wie die Stadt Wien mitteilt.
Die Bauarbeiten sind notwendig, damit die Brücke sicher bleibt. Dabei werden die Fahrbahn und die Straßenbahngleise erneuert. Die Arbeiten sollen Anfang September abgeschlossen sein, wie die Stadt Wien auf der Webseite schreibt.
Die Stadt Wien bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während der notwendigen Bauarbeiten. Gleichzeitig wird darum gebeten, auch weiterhin im Bereich der Baustelle besonders aufmerksam zu fahren und die geltenden Verkehrsregelungen einzuhalten.
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