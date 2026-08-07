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Wegen Ceuta-Krise

Spanien kontert: Jetzt Grenzkontrollen für Italien

Außenpolitik
07.08.2026 21:58
Zehntausende der Migranten, die nach Ceuta gekommen sind, sind schon wieder nach Marokko ...
Zehntausende der Migranten, die nach Ceuta gekommen sind, sind schon wieder nach Marokko zurückgekehrt. Trotzdem hat Italien Grenzkontrollen eingeführt – jetzt kontert Spanien.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
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Von krone.at

Spanien kontert: Als Reaktion auf italienische Grenzkontrollen führen die Spanier jetzt Kontrollen für Flüge und Schiffe aus Italien ein. Denn die italienischen Kontrollen „diskriminieren die spanische Bevölkerung“, wettert die spanische Regierung.

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Die Grenzkontrollen sollen um Mitternacht in der Nacht zum Samstag beginnen und bis zum 7. September laufen, teilte das spanische Innenministerium am Freitag mit. Italien hatte nach der Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta Grenzkontrollen für Spanien eingeführt und damit einen Streit mit Madrid ausgelöst.

Die spanische Regierung hatte am Freitag bereits mit Gegenmaßnahmen gedroht, sollte Italien seine Grenzkontrollen nicht wieder aufheben. Aus ihrer Sicht sind die italienischen Grenzkontrollen „unfair, laufen den Interessen der EU zuwider und diskriminieren die spanische Bevölkerung“. Spanien und Italien haben keine Landgrenze. 

Die italienische Regierungschefin Georgia Meloni will die Grenzkontrollen vorerst nicht ...
Die italienische Regierungschefin Georgia Meloni will die Grenzkontrollen vorerst nicht aufheben.(Bild: AFP/TOM NICHOLSON)

Meloni bleibt hart
Das Büro der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni wies die Forderung aus Madrid umgehend zurück. Die Kontrollen würden erst wieder aufgehoben, „wenn sicher ist, dass es keine Sicherheits- oder Terrorismusrisiken für Italien gibt, es keine neue Welle gibt und keine irregulär eingereisten Migranten auf europäischen Boden kommen“.

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Wohl knapp 2000 Migranten befinden sich noch in Ceuta, die meisten von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Sie haben dort kaum Zugang zu Wasser, Lebensmitteln oder sicheren Schlafplätzen.

Zahlen der spanischen Regierung zufolge hatten in der vergangenen Woche rund 72.000 Menschen die neben Marokko gelegene spanische Exklave Ceuta teils schwimmend erreicht, 80 Menschen kamen demnach ums Leben. Die marokkanischen Behörden sprachen von elf Toten auf ihrem Gebiet, Menschenrechtsgruppen gehen von insgesamt mehr als 140 Toten aus.

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