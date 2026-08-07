Österreich verliert EM-Test gegen Montenegro 0:3!

„Unterm Strich war das noch zu wenig!“

ÖVV-Headcoach Roland Schwab sah seine Mannschaft im Freitag-Test trotz der klaren Niederlage immer auf Augenhöhe, ortete aber noch Verbesserungspotenzial: „Wir waren in allen Sätzen in Schlagdistanz, aber unterm Strich war das noch zu wenig.“ Es müsse eine Steigerung her, vor allem mit dem Service und im Angriff. Als Beste seiner Gruppe sah er Libera Eva Stabentheiner.