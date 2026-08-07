Österreich verliert EM-Test gegen Montenegro 0:3!

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen hat am Freitag ein Test-Länderspiel auswärts gegen Montenegro 0:3 (-18,-20,-19) verloren!
Im Anschluss an die in Kolasin ausgetragene Partie wurden noch Trainingssätze gespielt, ein zweiter Vergleich der beiden Auswahlen ist für Samstag (15 Uhr) angesetzt. Wie die Montenegrinerinnen stehen die Österreicherinnen in Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnende EM. Die ÖVV-Auswahl wird die Vorrunden-Matches in Brünn spielen.
„Unterm Strich war das noch zu wenig!“
ÖVV-Headcoach Roland Schwab sah seine Mannschaft im Freitag-Test trotz der klaren Niederlage immer auf Augenhöhe, ortete aber noch Verbesserungspotenzial: „Wir waren in allen Sätzen in Schlagdistanz, aber unterm Strich war das noch zu wenig.“ Es müsse eine Steigerung her, vor allem mit dem Service und im Angriff. Als Beste seiner Gruppe sah er Libera Eva Stabentheiner.
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