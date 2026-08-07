3:0! Absteiger BW Linz schießt Wacker Innsbruck ab

Für Blau-Weiß Linz läuft die Mission sofortiger Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga weiter nach Plan! Die Oberösterreicher feierten am Freitag vor eigenem Publikum einen 3:0-Sieg gegen Aufsteiger Wacker Innsbruck, gewannen damit auch das zweite Spiel und lachen in der 2. Liga weiter von der Spitze.
Die Linzer setzten sich im Schlager der 2. Runde vor ausverkauftem Haus und bei bester Stimmung im Hofmann Personal Stadion verdient durch, auch wenn es bis zum Führungstreffer eine sehr enge Angelegenheit war.
Ein Schuss von Dario Kreiker (37.) wurde noch leicht abgefälscht und landete dadurch unhaltbar im langen Eck. Wacker-Tormann Juri Kirchmayr konnte gleich darauf einen Ronivaldo-Kopfball via Stange klären (41.). Christopher Weinzierl ließ die beste Ausgleichschance der Tiroler aus (45.).
Gästen mangelte es an Ideen
BWL auch noch ohne Gegentor Das rächte sich quasi im Gegenzug, Fabio Varesi-Strauss knallte einen Dropkick von der Strafraumgrenze unter die Latte (45.+1). Den Gästen mangelte es auch nach der Pause an Ideen, um die Linzer wirklich zu gefährden.
Die machten in der 79. Minute den Sack zu. Nico Grimbs schloss im Strafraum zum 3:0 ab. In der Nachspielzeit sah Wacker-Verteidiger Florian Kopp wegen einer Notbremse auch noch die Rote Karte (91.). BWL ist nach dem Auftakt-3:0 bei den Young Violets auch noch ohne Gegentor.
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