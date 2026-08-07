3:0! Absteiger BW Linz schießt Wacker Innsbruck ab

Die machten in der 79. Minute den Sack zu. Nico Grimbs schloss im Strafraum zum 3:0 ab. In der Nachspielzeit sah Wacker-Verteidiger Florian Kopp wegen einer Notbremse auch noch die Rote Karte (91.). BWL ist nach dem Auftakt-3:0 bei den Young Violets auch noch ohne Gegentor.