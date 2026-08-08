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Sommergewinnspiel 2026

Wir verlosen 22 x 1 Getränkekühler für heiße Tage!

Sommer
08.08.2026 00:04
Promotion
(Bild: Krone Kreativ)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Perfekt für heiße Sommertage: Gewinnen Sie einen Getränkekühler und genießen Sie Ihre Lieblingsgetränke jederzeit angenehm gekühlt – ideal für Garten, Terrasse oder die nächste Grillfeier. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

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Der Tagespreis: 22 x 1 Getränkekühler mit ingeriertem Lautsprecher

(Bild: Copyright (c) 2020 Photographee.eu/Shutterstock.)

Der MOOX Getränkekühler mit Lautsprecher ist die perfekte Kombination aus Stil, Funktionalität und Unterhaltung – für den Einsatz indoor und outdoor. Mit 9 warmen dimmbaren Lichtfarben, 4 Farbspiel-Modi und kraftvollem Bluetooth-Sound sorgt er überall für Stimmung. Der wasserdichte Behälter eignet sich für Eiswürfel oder Blumen, die Steuerung erfolgt bequem per App oder Fernbedienung.

Zum Gewinnspiel

Hier mitspielen und tolle Preise gewinnen!

Preisübersicht

Diese Preise erwarten Sie beim Sommergewinnspiel

Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.

Sie möchten keinen Preis versäumen? Dann melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Gewinnspiel-Newsletter an!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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