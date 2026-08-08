Wir verlosen 22 x 1 Getränkekühler für heiße Tage!

Perfekt für heiße Sommertage: Gewinnen Sie einen Getränkekühler und genießen Sie Ihre Lieblingsgetränke jederzeit angenehm gekühlt – ideal für Garten, Terrasse oder die nächste Grillfeier. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Der Tagespreis: 22 x 1 Getränkekühler mit ingeriertem Lautsprecher
Der MOOX Getränkekühler mit Lautsprecher ist die perfekte Kombination aus Stil, Funktionalität und Unterhaltung – für den Einsatz indoor und outdoor. Mit 9 warmen dimmbaren Lichtfarben, 4 Farbspiel-Modi und kraftvollem Bluetooth-Sound sorgt er überall für Stimmung. Der wasserdichte Behälter eignet sich für Eiswürfel oder Blumen, die Steuerung erfolgt bequem per App oder Fernbedienung.
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.