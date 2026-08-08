Wir verlosen 22 x 1 Getränkekühler für heiße Tage!

Der MOOX Getränkekühler mit Lautsprecher ist die perfekte Kombination aus Stil, Funktionalität und Unterhaltung – für den Einsatz indoor und outdoor. Mit 9 warmen dimmbaren Lichtfarben, 4 Farbspiel-Modi und kraftvollem Bluetooth-Sound sorgt er überall für Stimmung. Der wasserdichte Behälter eignet sich für Eiswürfel oder Blumen, die Steuerung erfolgt bequem per App oder Fernbedienung.