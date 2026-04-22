Kendall seit Monaten heimlich mit Elordi liiert!

Liebes-Alarm um Kendall Jenner und Jacob Elordi! Vor einer Woche machten das Topmodel und der Schauspieler öffentlich, dass sie in ein Paar sind – indem sie sich auf der Aftershow-Party von Justin Biebers Coachella-Auftritt vor aller Augen küssten. Und jetzt kommt heraus: Die beiden sind bereits seit über zwei Monaten still und heimlich ein Paar!
Schon bei einer Afterparty der Oscars im März sprachen Jenner und Elordi einträchtig und lange miteinander. Was viele nicht ahnten: Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt gerade frisch verliebt! Ein Insider enthüllte dazu jetzt bei der „Daily Mail“: „Sie waren schon Anfang Februar ein Paar, also läuft das Ganze schon eine Weile.“
Und plauderte weiter aus: „Es hilft, dass sie in den letzten Monaten beide viel in Los Angeles waren – das hat ihnen wirklich Zeit gegeben, sich näherzukommen.“
Kylie wünschte sich „Doppel-Dates“
Außerdem verriet der Insider, dass Kendalls jüngere Schwester Kylie Jenner die beiden verkuppelt hatte: „Kylie war während der Award-Saison wegen ihres Freundes Timothée (Chalamet, Anm.) oft in Jacobs Nähe, weil Jacob für ,Frankenstein‘ nominiert war und Timothée für ,Marty Supreme‘.“
Kendall, die Elordi (28) schon seit Jahren kannte, soll sich zunächst unsicher gewesen sein, ob sie den umschwärmten Beau aus der „Friendzone“ holen sollte. Doch Kylie habe eine Beziehung forciert, weil sie sicher war, Jacob wäre der perfekte Boyfriend für Kendall: „Sie ist zwar die jüngere, aber dennoch die dominante Schwester.“
Sie habe Kendall regelrecht dazu gedrängt, eine Romanze mit Jacob zu starten, „weil sie Doppel-Dates mit Timothée wollte“, so der Insider weiter. „Sie hielt die Idee für lustig, dass sie, Timothée, Kenny und Jacob alle zusammen abhängen.“
„Die Chemie stimmte sofort“
Einige der ersten Dates fanden laut Bericht in der Villa von Kendall nahe Beverly Hills statt. Dort habe die 30-Jährige Partys veranstaltet und sei Jacob dort nähergekommen. „Kendall hat gemerkt, dass es einfach bei Jacob klick gemacht hat … die Chemie stimmte sofort.“
Elordi hatte vorher eine vierjährige Beziehung mit der Influencerin Olivia Jade, doch das Paar trennte sich nach mehreren On-off-Phasen endgültig im vergangenen Jahr. Davor war er mit Kaia Gerber und Joey King liiert.
Jenner wiederum datete mehrere prominente Männer, darunter Sänger Bad Bunny sowie die Basketball-Stars Devin Booker und Ben Simmons.
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