Kendall seit Monaten heimlich mit Elordi liiert!

Liebes-Alarm um Kendall Jenner und Jacob Elordi! Vor einer Woche machten das Topmodel und der Schauspieler öffentlich, dass sie in ein Paar sind – indem sie sich auf der Aftershow-Party von Justin Biebers Coachella-Auftritt vor aller Augen küssten. Und jetzt kommt heraus: Die beiden sind bereits seit über zwei Monaten still und heimlich ein Paar!