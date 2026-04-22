So ehrte Prinz Harry seine Oma Queen Elizabeth II.

Während die Royal Family öffentlich an den 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. erinnerte, setzte Prinz Harry ein ganz persönliches, leises Zeichen der Verbundenheit.
Zum hundertjährigen Jubiläum seiner Großmutter ließ der Duke of Sussex Blumen an ihrer letzten Ruhestätte niederlegen. Die Queen wurde nach ihrem Tod im Jahr 2022 in der St George’s-Kapelle beigesetzt – einem Ort von großer historischer Bedeutung für die britische Monarchie.
Dort ruht sie in der „King George VI Memorial Chapel“ an der Seite ihres Ehemannes Prinz Philip, mit dem sie 73 Jahre verheiratet war. Auch ihre Eltern, King George VI. und Queen Elizabeth The Queen Mother, sowie ihre Schwester Prinzessin Margaret sind dort beigesetzt.
Persönliche Erinnerung trotz Distanz
Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle haben sich 2020 aus dem Kreis der arbeitenden Royals zurückgezogen und ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegt.
Ihren Wohnsitz, wo sie ihre Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet aufziehen, haben sie in Kalifornien, der Heimat von Meghan.
Harry nahm 2022 gemeinsam mit Meghan an den Trauerfeierlichkeiten für die Queen teil – und nutzte auch bei späteren Besuchen in Großbritannien immer wieder die Gelegenheit, ihr Grab zu besuchen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.