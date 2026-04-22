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100. Geburtstag

So ehrte Prinz Harry seine Oma Queen Elizabeth II.

Royals
22.04.2026 12:10
An den offiziellen Feierlichkeiten für die Queen nahmen nur „Working Royals“ teil – Prinz Harry ...
An den offiziellen Feierlichkeiten für die Queen nahmen nur „Working Royals“ teil – Prinz Harry gehört nicht mehr dazu und schickte Blumen.(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während die Royal Family öffentlich an den 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. erinnerte, setzte Prinz Harry ein ganz persönliches, leises Zeichen der Verbundenheit.

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Zum hundertjährigen Jubiläum seiner Großmutter ließ der Duke of Sussex Blumen an ihrer letzten Ruhestätte niederlegen. Die Queen wurde nach ihrem Tod im Jahr 2022 in der St George’s-Kapelle  beigesetzt – einem Ort von großer historischer Bedeutung für die britische Monarchie.

Dort ruht sie in der „King George VI Memorial Chapel“ an der Seite ihres Ehemannes Prinz  Philip, mit dem sie 73 Jahre verheiratet war. Auch ihre Eltern, King George VI. und Queen Elizabeth The Queen Mother, sowie ihre Schwester Prinzessin Margaret sind dort beigesetzt.

Prinz Harry und Herzogin Meghan schickten zum 100. Geburtstag der Queen Blumen an ihr Grab
Prinz Harry und Herzogin Meghan schickten zum 100. Geburtstag der Queen Blumen an ihr Grab(Bild: APA-Images / AP / John Stillwell)

Persönliche Erinnerung trotz Distanz
Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle haben sich 2020 aus dem Kreis der arbeitenden Royals zurückgezogen und ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegt.

Ihren Wohnsitz, wo sie ihre Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet aufziehen, haben sie in Kalifornien, der Heimat von Meghan. 

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Harry nahm 2022 gemeinsam mit Meghan an den Trauerfeierlichkeiten für die Queen teil – und nutzte auch bei späteren Besuchen in Großbritannien immer wieder die Gelegenheit, ihr Grab zu besuchen.

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