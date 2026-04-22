Prohaska, Jancker & Wenninger beim WM-Talk

Die Nervosität steigt – der Countdown läuft! 50 Tage sind es noch bis zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Die „Krone“ bittet daher zum zweiten WM-Stammtisch. Die Gästeliste für das Event in der Luftburg (https://kolarik.at/reservierung/) ist hochkarätig: Neben Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska nehmen Vize-Weltmeister Carsten Jancker, Ex-ÖFB-Kapitänin Carina Wenninger und Krone-Sportchef Peter Moizi Platz. Ab 20.15 Uhr auf krone.tv zu sehen.
Schon langsam kribbelt es, beginnt auch bei mir die Vorfreude“, grinst Herbert Prohaska. Und spricht damit natürlich die am 11. Juni startende Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko an. Ein Countdown, den die „Krone“ gebührend einläutet: 50 Tage vor dem Eröffnungsspiel im legendären Aztekenstadion zwischen Mexiko und Südafrika steigt morgen im Kult-Lokal „Luftburg“ im Wiener Prater der zweite „Krone“-Stammtisch.
Hochkarätige Gesprächsrunde
Moderator Martin Grasl führt durch den Abend, neben „Krone“-Sportchef Peter Moizi diskutieren Österreichs Jahrhundertfußballer sowie zweifacher WM-Teilnehmer Prohaska, der Deutsche Vize-Weltmeister und Champions League Sieger Carsten Jancker und Ex-Team-Kapitänin Carina Wenninger in lockerer Atmosphäre über die Endrunde in Nordamerika, Österreichs WM-Chancen – und holen alte Anekdoten aus der Schublade.
Schmäh geht sicher nicht aus
„Ich erwarte mir einen lustigen, geselligen Abend, wo auch der Schmäh sicher nicht zu kurz kommen wird“, grinst Prohaska, der sich freut: „Es ist immer schön, sich mit Zuschauern auszutauschen, Fragen zu beantworten und ihre Meinung zu hören.“ Der Eintritt ist frei, jedermann und jedefrau sind herzlich willkommen. Die Luftburg öffnet ab 16 Uhr, Start der Talk-Runde ist ab ca. 18 Uhr. Alle, die es nicht zum Stammtisch in den Prater schaffen, können diesen ab 20.15 Uhr auf krone.TV mitverfolgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.