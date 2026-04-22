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20.15 Uhr auf krone.tv

Prohaska, Jancker & Wenninger beim WM-Talk

Fußball National
22.04.2026 11:22
Österreichs Jahrhundert-Fußballer herbert Prohaska wird mit seinem Schmäh und Geschichten die ...
Österreichs Jahrhundert-Fußballer herbert Prohaska wird mit seinem Schmäh und Geschichten die Zuschauer begeistern(Bild: krone.tv)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Nervosität steigt – der Countdown läuft! 50 Tage sind es noch bis zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Die „Krone“ bittet daher zum zweiten WM-Stammtisch. Die Gästeliste für das Event in der Luftburg (https://kolarik.at/reservierung/) ist hochkarätig: Neben Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska nehmen Vize-Weltmeister Carsten Jancker, Ex-ÖFB-Kapitänin Carina Wenninger und Krone-Sportchef Peter Moizi Platz. Ab 20.15 Uhr auf krone.tv zu sehen.

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Schon langsam kribbelt es, beginnt auch bei mir die Vorfreude“, grinst Herbert Prohaska. Und spricht damit natürlich die am 11. Juni startende Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko an. Ein Countdown, den die „Krone“ gebührend einläutet: 50 Tage vor dem Eröffnungsspiel im legendären Aztekenstadion zwischen Mexiko und Südafrika steigt morgen im Kult-Lokal „Luftburg“ im Wiener Prater der zweite „Krone“-Stammtisch.

Carsten Jancker (li.) kührte sich 2002 zum Vize-Weltmeister mit Deutschland
Carsten Jancker (li.) kührte sich 2002 zum Vize-Weltmeister mit Deutschland(Bild: krone.tv)

Hochkarätige Gesprächsrunde
Moderator Martin Grasl führt durch den Abend, neben „Krone“-Sportchef Peter Moizi diskutieren Österreichs Jahrhundertfußballer sowie zweifacher WM-Teilnehmer Prohaska, der Deutsche Vize-Weltmeister und Champions League Sieger Carsten Jancker und Ex-Team-Kapitänin Carina Wenninger in lockerer Atmosphäre über die Endrunde in Nordamerika, Österreichs WM-Chancen – und holen alte Anekdoten aus der Schublade.

Schmäh geht sicher nicht aus

„Ich erwarte mir einen lustigen, geselligen Abend, wo auch der Schmäh sicher nicht zu kurz kommen wird“, grinst Prohaska, der sich freut: „Es ist immer schön, sich mit Zuschauern auszutauschen, Fragen zu beantworten und ihre Meinung zu hören.“ Der Eintritt ist frei, jedermann und jedefrau sind herzlich willkommen. Die Luftburg öffnet ab 16 Uhr, Start der Talk-Runde ist ab ca. 18 Uhr. Alle, die es nicht zum Stammtisch in den Prater schaffen, können diesen ab 20.15 Uhr auf krone.TV mitverfolgen.

Carina Wenninger war bei 127 Länderspielen für Österreich im Einsatz
Carina Wenninger war bei 127 Länderspielen für Österreich im Einsatz(Bild: AFP or licensors)
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