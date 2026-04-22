Danone steckte Rückruf von Babymilch gut weg

Auf vergleichbarer Basis ergab sich dank gestiegener Verkaufsmengen und höherer Preise ein Plus von 2,7 Prozent, wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte. Insbesondere Gesundheitsprodukte seien bei Danone inzwischen stark und relevant, sagte Konzernchef Antoine de Saint-Affrique. Weltweit seien Proteinprodukte wie Skyr und Kefir, aber auch Wasser wie Evian und Mizone sowie Lebensmittel mit Gesundheitswirkung in den ersten Monaten des Jahres 2026 in der Gunst der Kundinnen und Kunden gestanden.