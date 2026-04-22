„Tiger King“ muss wegen Posting in Einzelhaft

Exotic wollte seine Erzfeindin Carole Baskin, die ebenfalls Tiger hielt, durch zwei Auftragsmörder zur Strecke bringen. Seit 2019 sitzt er dafür in Haft. Auch im Gefängnis fällt der bunte Vogel noch negativ auf: Weil er einen Bekannten dazu anstiftete, Postings unter seinen Namen zu verbreiten, zog er sich den Unmut der Gefängnisleitung ein.