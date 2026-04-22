„Tiger King“ muss wegen Posting in Einzelhaft

Wieder mal Ärger um den Netflix-Star Joe Exotic, der in der Doku Tiger King zu Berühmtheit gelangt war. Der 62-Jährige, der wegen eines versuchten Auftragsmord zu 22 Jahren Haft verurteilt wurde, wurde nun in Einzelhaft verlegt. Ein Posting auf Social Media wurde ihm zum Verhängnis ...
Exotic wollte seine Erzfeindin Carole Baskin, die ebenfalls Tiger hielt, durch zwei Auftragsmörder zur Strecke bringen. Seit 2019 sitzt er dafür in Haft. Auch im Gefängnis fällt der bunte Vogel noch negativ auf: Weil er einen Bekannten dazu anstiftete, Postings unter seinen Namen zu verbreiten, zog er sich den Unmut der Gefängnisleitung ein.
Gefängnisleitung habe „Beiträge nicht gefallen“
„Joe sitzt seit letzter Woche in der Sonderhaftabteilung seines Bundesgefängnisses in Texas“, erklärte sein Anwalt Peter Ticktin gegenüber dem Promi-Magazin TMZ. „Die Gefängnisleitung hat beschlossen, dass ihr seine Beiträge nicht gefallen“, so der Jurist. Er teilte jedoch nicht mit, ob ein bestimmtes Posting zu der Strafe geführt hatte.
Exotic sitzt seine Freiheitsstrafe im Federal Medical Center, Fort Worth. Mit einem Gnadengesuch an den US-Präsidenten Donald Trump hatte er keinen Erfolg. Auch ein Berufungsprozess, den er wegen Verfahrensfehler angestrengt hatte, führte nicht zu einer Neuverhandlung des Prozesses. Das Oberste Bundesgericht lehtnte dies im März 2026 ab.
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