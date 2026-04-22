Steirische Traditions-Skilifte stehen zum Verkauf

Traurige Nachricht für Skifreunde: Wie am Mittwoch bekannt wurde, stehen die Skilifte Gaberl zum Verkauf. „Es tut uns wirklich weh, dass ein derart traditionsreiches Skigebiet verloren gehen könnte, aber wir schaffen es alleine nicht mehr“, sagt Geschäftsführer Thomas Gauss via Aussendung.

Die Inflation, die enormen Energie- und Dieselkosten sowie die immens gestiegenen Lohn- und Lohnnebenkosten machten einen gewinnbringenden Betrieb unmöglich. Gleichzeitig stiegen die Erlöse durch Liftkarten nicht im ausreichenden Maße. „Seit Corona ist die Zahl der Skifahrer merklich zurückgegangen“, sagt Gauss.