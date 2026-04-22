WAC Letzter: Nun spricht sogar der Landeshauptmann

Angesichts der aktuell schwierigen sportlichen Situation und des Drucks im Kampf um den Klassenerhalt geht‘s Fellner forsch und offensiv an. Er signalisiert die volle Unterstützung des Landes. In seinem Brief betont er, es gehe jetzt um mehr als nur um Punkte, nämlich um den Stolz und den gelebten Zusammenhalt des Teams. „Ja, die Situation ist schwierig. Ja, der Druck ist da. Aber wisst ihr, was noch da ist? Ein ganzes Land, das hinter euch steht. Kärnten glaubt an euch. Kärnten steht zu euch. Kärnten ist stolz auf euch.“ Mehr Lokalpatriotismus geht kaum.