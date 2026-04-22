Weißmann will Compliance-Bericht offenlegen

Dabei wird vor allem auf die privaten Nachrichten Weißmanns Bezug genommen, die die Zeitung Falter zuletzt veröffentlichte. Scherbaum kündigte bereits eine Klage auf Unterlassung gegen die Wiener Wochenzeitung an. Wie berichtet, hatte der Compliance Bericht keine sexuelle Belästigung im strafrechtlichen Sinn und ebenso keine im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes festgestellt. „(...) Dies liegt vor allem daran, dass wir nicht feststellen konnten, dass Mag. Weißmann zu irgendeinem Zeitpunkt berufliche Konsequenzen, welcher Natur auch immer, gegenüber der Betroffenen angedroht oder auch nur angedacht hätte, wenn sie seinen Avancen nicht nachgibt“, heißt es darin wortwörtlich.