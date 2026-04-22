Neue Formel 1-Regeln: Kennen Sie sich noch aus?

Die Formel 1 startet mit neuen Regeln in die Saison – darunter Anpassungen beim Sprint‑Format, strengeren Vorgaben bei Verstößen auf der Strecke und kleineren technischen Feinjustierungen. Doch wie klar sind diese Regeln für die Fans? Unsere Frage des Tages vom 22. April lautet: „Kennen Sie sich bei den neuen Regeln der Formel 1 noch aus?“
Bringen die neuen Regeln Ihrer Meinung nach mehr Spannung oder eher mehr Verwirrung in den Rennsport? Sind die neuen Strafen und Auslegungen Ihrer Meinung nach fairer als bisher? Welche neuen Regelungen können Sie nicht nachvollziehen, welche halten Sie hingegen für besonders sinnvoll?
Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.