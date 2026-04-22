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Frage des Tages

Neue Formel 1-Regeln: Kennen Sie sich noch aus?

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22.04.2026 11:42
Die Mehrzahl der neuen Regeln werden schon beim Grand Prix in Miami Anfang Mai gelten.
Die Mehrzahl der neuen Regeln werden schon beim Grand Prix in Miami Anfang Mai gelten.(Bild: AFP/HECTOR VIVAS)
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Von Community

Die Formel 1 startet mit neuen Regeln in die Saison – darunter Anpassungen beim Sprint‑Format, strengeren Vorgaben bei Verstößen auf der Strecke und kleineren technischen Feinjustierungen. Doch wie klar sind diese Regeln für die Fans? Unsere Frage des Tages vom 22. April lautet: „Kennen Sie sich bei den neuen Regeln der Formel 1 noch aus?“

0 Kommentare

Bringen die neuen Regeln Ihrer Meinung nach mehr Spannung oder eher mehr Verwirrung in den Rennsport? Sind die neuen Strafen und Auslegungen Ihrer Meinung nach fairer als bisher? Welche neuen Regelungen können Sie nicht nachvollziehen, welche halten Sie hingegen für besonders sinnvoll?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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