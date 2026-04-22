FC Liverpool hat wohl Slot-Entscheidung getroffen

Monatelang war über Arne Slots Zukunft beim FC Liverpool gerätselt worden, nun dürften die „Reds“ eine Entscheidung getroffen haben. Wie Sky berichtet, soll der Niederländer auch kommende Saison auf der Trainerbank an der Anfield Road Platz nehmen ...
Liverpool war als Meister und somit mit großen Erwartungen in die Saison gestartet, kassierte seither jedoch zehn Niederlagen im englischen Oberhaus. In der Champions League war im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain Schluss, im FA Cup mussten sich die „Reds“ ebenfalls im Viertelfinale Manchester City mit 0:4 beugen.
Kampf um Champions-League-Plätze
Um auch kommende Saison in der „Königsklasse“ zu starten, muss es Liverpool unter die Top-5 der Premier League schaffen. Aktuell würde es sich gerade ausgehen – mit fünf Punkten Vorsprung auf Brighton bei einem Spiel weniger.
Kann der englische Traditionsklub den Rang verteidigen, wäre das Mindestziel erreicht – für Slot offenbar genug, um im Amt zu bleiben. Eine zufriedene Saisonbilanz wird der Niederländer wohl dennoch kaum ziehen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.