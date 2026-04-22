Zehn Jahre nach Titel muss Leicester in 3. Liga

Sensationsmeister 2016

Leicester hatte in der Saison 2015/16 völlig überraschend den Meistertitel in der Premier League gewonnen. Herausragend war Torjäger Jamie Vardy. Fuchs hatte als Linksverteidiger der „Foxes“ ebenfalls großen Anteil an der Sensation. Nach dem FA-Cup-Sieg fünf Jahre später verabschiedete sich Österreichs Ex-Teamkapitän vom Klub und ging in die Major League Soccer.