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Was für ein Absturz!

Zehn Jahre nach Titel muss Leicester in 3. Liga

Fußball International
22.04.2026 11:10
Der Ex-Salzburger Patson Daka (Bildmitte) ist mit Leicester abgestiegen.
Der Ex-Salzburger Patson Daka (Bildmitte) ist mit Leicester abgestiegen.(Bild: AP/Jacob King)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zehn Jahre nach dem Sensationstitel in der Premier League ist Leicester City in die Drittklassigkeit abgestürzt. Nach einem 2:2 zu Hause gegen Hull City kann der Tabellenvorletzte den Klassenerhalt in Englands zweiter Liga zwei Runden vor Saisonende nicht mehr erreichen.

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Leicester spielte in der Vorsaison noch in der Premier League. 2021 holte der Klub außerdem den Titel im FA Cup. Bei den größten Erfolgen der Klub-Historie war mit Christian Fuchs auch ein Österreicher dabei.

(Bild: AP/Jacob King)

Im Februar waren Leicester wegen Verstoßes gegen die Finanzregeln im Zusammenhang mit dem Aufstieg in der Saison 2023/24 sechs Punkte abgezogen worden. Der Verein scheiterte mit seinem Antrag auf Aufhebung dieser Strafe und blieb in der Abstiegszone.

Christian Fuchs (l.) wurde 2016 mit Leicester englischer Meister.
Christian Fuchs (l.) wurde 2016 mit Leicester englischer Meister.(Bild: GEPA)

Sensationsmeister 2016
Leicester hatte in der Saison 2015/16 völlig überraschend den Meistertitel in der Premier League gewonnen. Herausragend war Torjäger Jamie Vardy. Fuchs hatte als Linksverteidiger der „Foxes“ ebenfalls großen Anteil an der Sensation. Nach dem FA-Cup-Sieg fünf Jahre später verabschiedete sich Österreichs Ex-Teamkapitän vom Klub und ging in die Major League Soccer.

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