Österreich in Venedig: Jetzt wird’s unappetitlich

Die dazugehörige Website lüftet zwar auch keine Geheimnisse, listet aber eine Armada an Mitarbeitern auf. Es wird wohl teuer. Und dafür wurden im Vorfeld Unterstützer geworben. Mit einer Präsentation. Natürlich strengst geheim. Doch es sickern Details durch. Auch Kunstjournalist Christof Habres weiß in seinem Newsletter pointiert darüber zu berichten. So soll vor dem Pavillon eine Reihe von Mobil-Klos aufgestellt werden, die den Urin der Besucher in zwei großen Containern in den beiden Gebäudeflügeln sammeln. Und in dieser Urin-Suppe schwimmen dann Holzinger und ihre Performerinnen herum.