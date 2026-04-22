Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Biennale Arte

Österreich in Venedig: Jetzt wird’s unappetitlich

Kultur
22.04.2026 06:00
Schwimmen gegen den Schmutz der Welt: Florentina Holzinger möchte im Biennale-Pavillon zwei ...
Schwimmen gegen den Schmutz der Welt: Florentina Holzinger möchte im Biennale-Pavillon zwei Container aufstellen, gefüllt mit Besucher-Urin aus Mobil-WCs.(Bild: GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Kunstfreunde fiebern der Kunst-Biennale in Venedig ab Mai entgegen. Skandal-Performerin Florentina Holzinger gestaltet den österreichischen Beitrag. Erste Details sickern durch.

0 Kommentare

Venedig ist ins Wasser gebaut. Auch der Österreichische Pavillon in den Giardini, dem Gelände für die venezianische Welt-Kunst-Schau, liegt an einem Kanal. Josef Hoffmann hat ihn entworfen: Zwei Quader mit Oberlichten und Entrées werden von einem Durchgang getrennt.

Von 9. Mai bis 22. November wird ihn Choreografin und Performerin Florentina Holzinger für Österreich mit einer Performance bespielen. Was sie unter dem Titel „Seaworld Venice“ zeigt, ist offiziell nicht bekannt. Nur so viel: „Der Pavillon in Venedig wird für uns nicht nur ein Unterwasser-Themenpark, sondern auch ein Sakralbau und eine Kläranlage sein. Es geht in dieser technischen Installation thematisch um Schmutz, Verunreinigung und ihre Beseitigung“, verriet Holzinger im Vorfeld.

Der von Josef Hoffmann entworfene Österreichische Pavillon in den Giardini von Venedig
Der von Josef Hoffmann entworfene Österreichische Pavillon in den Giardini von Venedig(Bild: Georg Petermichl)

Jeder, der ihre extremen, lustvoll Tabus brechenden Bühnenarbeiten wie „Ophelia’s Got Talent“, „Sancta“ oder „A Year without Summer“ kennt, weiß: „Seaworld Venice“ wird keine Wohlfühloase.

Die dazugehörige Website lüftet zwar auch keine Geheimnisse, listet aber eine Armada an Mitarbeitern auf. Es wird wohl teuer. Und dafür wurden im Vorfeld Unterstützer geworben. Mit einer Präsentation. Natürlich strengst geheim. Doch es sickern Details durch. Auch Kunstjournalist Christof Habres weiß in seinem Newsletter pointiert darüber zu berichten. So soll vor dem Pavillon eine Reihe von Mobil-Klos aufgestellt werden, die den Urin der Besucher in zwei großen Containern in den beiden Gebäudeflügeln sammeln. Und in dieser Urin-Suppe schwimmen dann Holzinger und ihre Performerinnen herum.

Weitere Stimmen aus der Performance-Szene kennen ebenfalls ein Präsentationsvideo von Holzingers Urin-Tank-Schwimm-Konzept, wobei die Schwimmerinnen in Taucheranzügen geschützt sind.

Die vom Bund für diesen Beitrag gezahlten 600.000 Euro werden wohl kaum für das enorm aufwendige Projekt reichen. Florentina Holzinger nennt es selbst „sehr herausfordernd“. Noch spannender wird es, ob die technische Umsetzung überhaupt gelingt. Ob alle Genehmigungen zu bekommen sind und alle Auflagen erfüllt werden können. Ob bis November – auch im brütend heißen Sommer – Performances stattfinden. Und ob das Lulu überhaupt echt ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
22.04.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund vor Japans Küste
Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt
Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
232.445 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
158.305 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
News aus Graz
Wegen Scheidung: Steirerin missbrauchte Ehemann
122.320 mal gelesen
Die Zuneigung war in der Beziehung zuletzt nur noch einseitig. (Symbolbild)
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1007 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
640 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
624 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Mehr Kultur
Biennale Arte
Österreich in Venedig: Jetzt wird’s unappetitlich
Neues R&B-Album
„Kehlani“: Viel Starpower, aber überraschend leise
Familiäres Album
Marteria: Vergebliche Suche nach einer heilen Welt
Bei Talentwettbewerb
Hier wird nach den Bühnen-Stars von morgen gesucht
Gefährliche Erotik
Die Heimkehr des Weibsteufels in die Burgenstadt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf