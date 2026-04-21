Isabella begeistert zum 19. Geburtstag im Wow-Look

Was für ein Auftritt! Bevor für sie bald der Ernst des Lebens mit Militärstiefeln und Uniform beginnt, zeigt Prinzessin Isabella von Dänemark noch einmal, wie viel Glamour in ihr steckt.
Zum 19. Geburtstag liefert die dänische Royal-Tochter stylische Fotos, die Fans feiern – und die klar zeigen: Das Fashion-Gen hat sie von Mama!
Denn: Mama ist keine Geringere als Königin Mary von Dänemark, bekannt für ihren eleganten Stil. Und Tochter Isabella steht ihr in nichts nach. Für die offiziellen Bilder, aufgenommen auf Schloss Amalienborg, setzt die Prinzessin auf einen überraschend lässigen Mix: opulentes Ballkleid trifft auf schlichtes weißes Longsleeve – frech im „French Tuck“ gestylt.
Swipen Sie sich durch die Looks und erfahre mehr über die Designs:
Dazu kombiniert sie schwarze Pantoletten und setzt mit edlem Schmuck ein royales Statement. Ein Look, der auffällt – und begeistert! In den sozialen Medien überschlagen sich die Fans: „Glückwunsch, Bella!“ oder „So eine selbstbewusste junge Frau!“, ist dort zu lesen.
Zwischen Glamour und elf Monaten Wehrpflicht
Doch hinter den strahlenden Bildern steckt auch eine Prinzessin mit klaren Zielen. Isabella, Tochter von König Frederik X. von Dänemark, steht zwar „nur“ an zweiter Stelle der Thronfolge hinter ihrem Bruder Prinz Christian von Dänemark – doch in Sachen Auftreten und Selbstbewusstsein spielt sie längst in der ersten Liga.
Und: Es wird ernst! Nach ihrem Schulabschluss muss die Prinzessin zum Militär. Sie wird ihren Dienst beim Wachhausregiment in Slagelse antreten – und gehört damit zu den ersten Frauen in Dänemark, die den neuen, verlängerten Wehrdienst in Dänemark absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in Europa: Die Wehrpflicht wurde ausgeweitet, auch Frauen müssen nun ran und dann gleich elf anstelle der bisherigen vier Monate!
Freude und Trauer liegen nah beieinander
Während der Geburtstag mit Familie gefeiert wurde – zeitgleich standen auch die Konfirmationsfeiern ihrer jüngeren Geschwister an – liegt ein Schatten über dem Königshaus. Nur wenige Tage zuvor starb Isabellas Großvater mütterlicherseits in Australien.
Ein emotionaler Spagat für die junge Prinzessin: Zwischen Trauer, Verantwortung und einem Leben im Rampenlicht.
Prinzessin Isabella von Dänemark zeigt zum 19. Geburtstag nicht nur Stil, sondern auch Haltung. Glamour heute – Pflicht morgen. Eine junge Royal, die ihren eigenen Weg geht.
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