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Neue Style-Prinzessin

Isabella begeistert zum 19. Geburtstag im Wow-Look

Royals
21.04.2026 16:00
Zum 19. Geburtstag zeigt die dänische Royal-Tochter stylische Fotos, die Fans begeistern – und ...
Zum 19. Geburtstag zeigt die dänische Royal-Tochter stylische Fotos, die Fans begeistern – und beweisen: Das Fashion‑Gen kommt eindeutig von Mama!(Bild: Krone KREATIV/Kongehuset ©)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Auftritt! Bevor für sie bald der Ernst des Lebens mit Militärstiefeln und Uniform beginnt, zeigt Prinzessin Isabella von Dänemark noch einmal, wie viel Glamour in ihr steckt. 

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Zum 19. Geburtstag liefert die dänische Royal-Tochter stylische Fotos, die Fans feiern – und die klar zeigen: Das Fashion-Gen hat sie von Mama!

Denn: Mama ist keine Geringere als Königin Mary von Dänemark, bekannt für ihren eleganten Stil. Und Tochter Isabella steht ihr in nichts nach. Für die offiziellen Bilder, aufgenommen auf Schloss Amalienborg, setzt die Prinzessin auf einen überraschend lässigen Mix: opulentes Ballkleid trifft auf schlichtes weißes Longsleeve – frech im „French Tuck“ gestylt.

Swipen Sie sich durch die Looks und erfahre mehr über die Designs:

Prinzessin Isabella posierte kurz vor ihrem Geburtstag im Ballkleid, das sie geschickt zum ...
Prinzessin Isabella posierte kurz vor ihrem Geburtstag im Ballkleid, das sie geschickt zum Tageslook umgestylt hat.(Bild: Kongehuset ©)
Beim Kleid handelt es sich um das Giambattista Valli X H&M HM Long Ball Dress.
Beim Kleid handelt es sich um das Giambattista Valli X H&M HM Long Ball Dress.(Bild: Kongehuset ©)
Das Armband aus 18 Karat Gold ist vom Juwelier Ole Lynggaard Copenhagen, die Pantoletten von ...
Das Armband aus 18 Karat Gold ist vom Juwelier Ole Lynggaard Copenhagen, die Pantoletten von Tony Bianco.(Bild: Kongehuset ©)

Dazu kombiniert sie schwarze Pantoletten und setzt mit edlem Schmuck ein royales Statement. Ein Look, der auffällt – und begeistert! In den sozialen Medien überschlagen sich die Fans: „Glückwunsch, Bella!“ oder „So eine selbstbewusste junge Frau!“, ist dort zu lesen.

Zwischen Glamour und elf Monaten Wehrpflicht
Doch hinter den strahlenden Bildern steckt auch eine Prinzessin mit klaren Zielen. Isabella, Tochter von König Frederik X. von Dänemark, steht zwar „nur“ an zweiter Stelle der Thronfolge hinter ihrem Bruder Prinz Christian von Dänemark – doch in Sachen Auftreten und Selbstbewusstsein spielt sie längst in der ersten Liga.

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Und: Es wird ernst! Nach ihrem Schulabschluss muss die Prinzessin zum Militär. Sie wird ihren Dienst beim Wachhausregiment in Slagelse antreten – und gehört damit zu den ersten Frauen in Dänemark, die den neuen, verlängerten Wehrdienst in Dänemark absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in Europa: Die Wehrpflicht wurde ausgeweitet, auch Frauen müssen nun ran und dann gleich elf anstelle der bisherigen vier Monate!

Königin Mary liebt das Spiel mit Styles und Mustern ...
Königin Mary liebt das Spiel mit Styles und Mustern ...(Bild: Stefan Lindblom / TT News Agency / picturedesk.com)
... und setzt auch auf kräftige Farben. Tochter Isabella klaut oft aus ihrem Kleiderschrank.
... und setzt auch auf kräftige Farben. Tochter Isabella klaut oft aus ihrem Kleiderschrank.(Bild: EPA/IDA MARIE ODGAARD)
Zum 19. Geburtstag – hier ein weiteres Motiv der Serie, das sie im Kamelhaarmantel und ...
Zum 19. Geburtstag – hier ein weiteres Motiv der Serie, das sie im Kamelhaarmantel und gestreiftem Pulli zeigt – hat die Prinzessin sichtbar experimentiert und damit stilsicher überzeugt.(Bild: Kongehuset ©)

Freude und Trauer liegen nah beieinander
Während der Geburtstag mit Familie gefeiert wurde – zeitgleich standen auch die Konfirmationsfeiern ihrer jüngeren Geschwister an – liegt ein Schatten über dem Königshaus. Nur wenige Tage zuvor starb Isabellas Großvater mütterlicherseits in Australien.

m Wochenende feierten die dänischen Royals die Konfirmation der jüngsten Königskinder, ...
m Wochenende feierten die dänischen Royals die Konfirmation der jüngsten Königskinder, Prinzessin Josefine und Prinz Vincent (Mitte), begleitet von ihren älteren Geschwistern Kronprinz Christian (links) und Prinzessin Isabella (rechts).“ Option 2 – etwas wärmer formuliert:(Bild: EPA/IDA MARIE ODGAARD)
Von links: Prinz Vincent, Kronprinz Christian, Prinzessin Josephine, Prinzessin Isabella, ...
Von links: Prinz Vincent, Kronprinz Christian, Prinzessin Josephine, Prinzessin Isabella, Königin Mary und König Frederik treffen zur Konfirmation der Zwillinge Josephine und Vincent in der Fredensborg-Schlosskirche ein.(Bild: AFP/IDA MARIE ODGAARD)
Nach ihrer Konfirmation in der Fredensborg-Schlosskirche stellen sich Prinz Vincent , und ...
Nach ihrer Konfirmation in der Fredensborg-Schlosskirche stellen sich Prinz Vincent , und Prinzessin Josephine, mit König Frederik, Königin Mary, Kronprinz Christian und Prinzessin Isabella zum Familienfoto auf.(Bild: EPA/IDA MARIE ODGAARD)

Ein emotionaler Spagat für die junge Prinzessin: Zwischen Trauer, Verantwortung und einem Leben im Rampenlicht.

Prinzessin Isabella von Dänemark zeigt zum 19. Geburtstag nicht nur Stil, sondern auch Haltung. Glamour heute – Pflicht morgen. Eine junge Royal, die ihren eigenen Weg geht.

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