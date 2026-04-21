Isabella begeistert zum 19. Geburtstag im Wow-Look

Und: Es wird ernst! Nach ihrem Schulabschluss muss die Prinzessin zum Militär. Sie wird ihren Dienst beim Wachhausregiment in Slagelse antreten – und gehört damit zu den ersten Frauen in Dänemark, die den neuen, verlängerten Wehrdienst in Dänemark absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in Europa: Die Wehrpflicht wurde ausgeweitet, auch Frauen müssen nun ran und dann gleich elf anstelle der bisherigen vier Monate!