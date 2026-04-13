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„Mein Herz ist schwer“

Dänemarks Königin Mary trauert um ihren Vater

Royals
13.04.2026 10:36
Königin Mary nahm mit bewegenden Worten Abschied von ihrem geliebten Vater, Professor John ...
Königin Mary nahm mit bewegenden Worten Abschied von ihrem geliebten Vater, Professor John Dalgleish Donaldson.(Bild: EPA/IDA MARIE ODGAARD)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Große Trauer bei Königin Mary: Wie der dänische Palast am Sonntag mit einer zutiefst bewegenden Nachricht bekannt gab, ist Professor John Dalgleish Donaldson, Vater von Mary, im Alter von 84 Jahren gestorben.

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„Mein Herz ist schwer, und meine Gedanken sind düster. Mein geliebter Vater ist gestorben“, hieß es in der bewegenden, persönlichen Nachricht von Mary. 

„Erinnerungen werden wieder aufleben“
Dennoch blicke sie hoffnungsvoll in die Zukunft, erklärte die dänische Königin weiter. „Doch ich weiß, dass, wenn die Trauer nachlässt, die Erinnerungen wieder aufleben werden, und was am stärksten bleiben wird, ist die Liebe und Dankbarkeit für alles, was er mir gegeben und mich gelehrt hat.“

Dazu veröffentlichte der Palast ein Schwarz-Weiß-Porträt von Donaldson, das Mary selbst geschossen hatte. Der Professor für Angewandte Mathematik, der 1941 in Schottland geboren wurde, ist laut Mitteilung in Hobart, Tasmanien, verstorben. 

Mary besuchte ihren Vater Ende März
Der Gesundheitszustand von Marys Vater habe sich in den letzten Jahren verschlechtert, heißt es in dem Statement des Palasts weiter. Doch ein kleiner Trost bleibt der Ehefrau von König Frederik: Sie konnte ihren geliebten Papa Ende März noch ein letztes Mal besuchen. „Die beiden verbrachten wertvolle Zeit miteinander“, heißt es dazu. 

Die Zeit der Trauer um Königin Marys Vater soll im privaten Rahmen stattfinden, wird abschließend mitgeteilt. Die Königsfamilie habe sich dazu entschieden, die Gedenkfeier zu einem späteren Zeitpunkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten.

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Auf der offiziellen Webseite des Königshauses hat die dänische Bevölkerung, aber auch alle anderen die Möglichkeit, der Königin ihr Beileid auszusprechen. 

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