Dänemarks Königin Mary trauert um ihren Vater

„Erinnerungen werden wieder aufleben“

Dennoch blicke sie hoffnungsvoll in die Zukunft, erklärte die dänische Königin weiter. „Doch ich weiß, dass, wenn die Trauer nachlässt, die Erinnerungen wieder aufleben werden, und was am stärksten bleiben wird, ist die Liebe und Dankbarkeit für alles, was er mir gegeben und mich gelehrt hat.“