Mama Königin Mary bricht schmunzelnd ihr Schweigen

Es waren die wildesten Königshaus-Schlagzeilen des Sommers! Jetzt hat die dänische Königin Mary sich erstmals zum Sex-T-Shirt-Skandal um ihre älteste Tochter Isabella geäußert. Mit einem Schmunzeln ...
Prinzessin Isabella von Dänemark (18) sorgte Anfang August beim Smukfest für Schlagzeilen – und das nicht wegen royaler Zurückhaltung. Die Tochter von König Frederik (57) und Königin Mary (53) trug ein Bandshirt der dänischen Hip-Hop-Gruppe Suspekt, auf dem in großen Lettern stand: „F----- Him Yesterday“ – dazu ein Pfeil zur Seite.
Ein Auftritt, der in Dänemark für Gesprächsstoff sorgte. Schließlich gilt Isabella als die „stille Schönheit“ der Königsfamilie – doch diesmal machte sie mit provokanter Festival-Mode Schlagzeilen.
Marys liebe Antwort auf den Skandal
Wie reagierten die Eltern? Ganz entspannt! Bei einem Termin auf der Insel Samsø wurde das Königspaar auf die Outfit-Wahl angesprochen. Mary grinste und meinte trocken: „Mein erster Gedanke war: ,Ist sie komplett durchgedreht?‘“. Neben ihr lachte Frederik, während seine Frau nachlegte: „Sagen wir es mal so: Manche Entscheidungen sind besser als andere.“
Damit war das Thema für die Royals auch schon erledigt – königlicher Humor statt Drama!
Isabella war nicht das einzige Familienmitglied auf dem Festival. Auch ihr Bruder Kronprinz Christian (19) mischte sich mit seiner Freundin unter die Menge, bevor er wieder in seine militärische Ausbildung zurückkehrte. Inzwischen wurde er in voller Camouflage-Uniform beim Offizierslehrgang der dänischen Streitkräfte gesichtet.
Das Königspaar hat neben Christian und Isabella noch die 14-jährigen Zwillinge Vincent und Josephine.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.