Sex-T-Shirt-Skandal

Mama Königin Mary bricht schmunzelnd ihr Schweigen

Royals
29.08.2025 13:00
Während König Frederik auf der dänischen Insel Samsø kleine Hunde streichelte, ließ sich Königin ...
Während König Frederik auf der dänischen Insel Samsø kleine Hunde streichelte, ließ sich Königin Mary zu einem lieben Kommentar über den Skandal um ihre Tochter Isabella hinreißen.(Bild: EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN)

Es waren die wildesten Königshaus-Schlagzeilen des Sommers! Jetzt hat die dänische Königin Mary sich erstmals zum Sex-T-Shirt-Skandal um ihre älteste Tochter Isabella geäußert. Mit einem Schmunzeln ...

0 Kommentare

Prinzessin Isabella von Dänemark (18) sorgte Anfang August beim Smukfest für Schlagzeilen – und das nicht wegen royaler Zurückhaltung. Die Tochter von König Frederik (57) und Königin Mary (53) trug ein Bandshirt der dänischen Hip-Hop-Gruppe Suspekt, auf dem in großen Lettern stand: „F----- Him Yesterday“ – dazu ein Pfeil zur Seite.

Ein Auftritt, der in Dänemark für Gesprächsstoff sorgte. Schließlich gilt Isabella als die „stille Schönheit“ der Königsfamilie – doch diesmal machte sie mit provokanter Festival-Mode Schlagzeilen.

Prinzessin Isabella bei der Feier ihres 18. Geburtstages im April
Prinzessin Isabella bei der Feier ihres 18. Geburtstages im April(Bild: EPA/IDA MARIE ODGAARD)

Marys liebe Antwort auf den Skandal
Wie reagierten die Eltern? Ganz entspannt! Bei einem Termin auf der Insel Samsø wurde das Königspaar auf die Outfit-Wahl angesprochen. Mary grinste und meinte trocken: „Mein erster Gedanke war: ,Ist sie komplett durchgedreht?‘“. Neben ihr lachte Frederik, während seine Frau nachlegte: „Sagen wir es mal so: Manche Entscheidungen sind besser als andere.“

Damit war das Thema für die Royals auch schon erledigt – königlicher Humor statt Drama!

Isabella war nicht das einzige Familienmitglied auf dem Festival. Auch ihr Bruder Kronprinz Christian (19) mischte sich mit seiner Freundin unter die Menge, bevor er wieder in seine militärische Ausbildung zurückkehrte. Inzwischen wurde er in voller Camouflage-Uniform beim Offizierslehrgang der dänischen Streitkräfte gesichtet.

Das Königspaar hat neben Christian und Isabella noch die 14-jährigen Zwillinge Vincent und Josephine.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
