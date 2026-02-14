So retten Sie intime Daten vor Temu, Shein & Co.

Rund 2,8 Millionen Österreicher im Alter von 16 bis 74 Jahren kaufen regelmäßig bei asiatischen Online-Plattformen wie Temu und Shein ein, wie eine aktuelle Analyse des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) der Johannes Kepler Universität Linz, zeigt, die im Jänner dieses Jahres veröffentlicht wurde. 46 Prozent der Befragten tun das wegen des deutlich niedrigeren Preises im Vergleich zu anderen Online-Shops, 32 Prozent nannten die riesige Produktauswahl als entscheidenden Faktor.