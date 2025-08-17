Die zerstörerische Kraft billiger Kleidungsstücke
Fast Fashion
Billigmode überschwemmt die Märkte – und zerstört im Globalen Süden die Umwelt und das Leben unzähliger Menschen. Doch was kann man gegen diese Form der Ausbeutung tun?
Eine neue Shorts für drei Euro, ein Kleid für 17 Euro – „Ultra Fast Fashion“ macht’s möglich. Doch der wahre Preis hinter diesen Schnäppchen fällt weit höher aus: Arbeiter in Billigstlohnländern schuften für Hungerlöhne in Fabriken, Flüsse werden mit Chemikalien verseucht, Böden vergiftet. Jeden Tag landet tonnenweise Müll auf riesigen Deponien in Ländern des Globalen Südens.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.