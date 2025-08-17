Die zerstörerische Kraft billiger Kleidungsstücke

Eine neue Shorts für drei Euro, ein Kleid für 17 Euro – „Ultra Fast Fashion“ macht’s möglich. Doch der wahre Preis hinter diesen Schnäppchen fällt weit höher aus: Arbeiter in Billigstlohnländern schuften für Hungerlöhne in Fabriken, Flüsse werden mit Chemikalien verseucht, Böden vergiftet. Jeden Tag landet tonnenweise Müll auf riesigen Deponien in Ländern des Globalen Südens.