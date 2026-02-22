84 Prozent der Spielzeuge und Kleingeräte unsicher

Die Einfuhr von Kleinsendungen aus Drittstaaten in die EU hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Mehr als die Hälfte davon entspricht aber nicht den heimischen Sicherheitsvorschriften.

Acht von zehn Artikeln aus dem EU-Ausland wurden nun in einem Labortest als gefährlich eingestuft. Wie die EU dagegen vorgehen will ...