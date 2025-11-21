Gefährliche Chemikalien in Shein-Kleidung entdeckt

Tests zeigen „massives Problem“

Die Testergebnisse würden erneut ein massives Problem aufzeigen, stellte Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Konsumentenschutz (SPÖ), in einem Statement gegenüber der APA fest: „Produkte, die in der EU eigentlich verboten wären, kommen unkontrolliert über Plattformen wie Shein auf unseren Markt.“ Giftige PFAS hätten weder in unserer Kleidung noch in der Umwelt etwas verloren – schon gar nicht, wenn Kinder damit in Kontakt kämen. „Wir haben in Österreich bereits gegen Händler aus Fernost geklagt und werden weiter konsequent vorgehen“, kündigte Königsberger-Ludwig an. Solange die EU nicht handle, müssen nationale Schritte gesetzt werden.