So irre ist Reise eines 3-Euro-Shirts zu KiK-Shop

T-Shirt in dunkelrot, Größe M, Rundhalsausschnitt – meine Wünsche sind im Onlinehandel rasch erfüllbar. Und kosten so gut wie nichts. Um 2,99 Euro bietet mir der deutsche Kleider-Riese KiK ein Modell zum Kauf an. Da ist der Versand mit 4,99 deutlich teurer. Im Geschäft um die Ecke wird das Produkt zum selben Preis angeboten. Nicht einmal drei Euro für ein Shirt – ist der Kauf moralisch vertretbar? Krone+ hat sich den Preis-Wahnsinn angesehen.