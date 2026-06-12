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„Unerwartet“

Toni Polster hört bei der Wiener Viktoria auf

Fußball National
12.06.2026 15:33
Toni Polster hört auf.
Toni Polster hört auf.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Toni Polster hört auf. Wie sein langjähriger Verein Wiener Viktoria am Freitagnachmittag bekannt gab, legt Österreichs legendärer Torjäger sein Amt als Cheftrainer beim Regionalligisten zurück.

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„Die Entscheidung trifft uns unerwartet“, schreibt der Klub auf Instagram: „Wir sind einerseits dankbar für die 15 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit und andererseits traurig über diesen Abschied.“

Mit Polster verlässt auch sein gesamtes Trainerteam den Klub mit sofortiger Wirkung, heißt es. Polsters Nachfolger als Cheftrainer wird Rojgar Kadir.

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