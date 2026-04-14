Asbest-Alarm bei Spielplatz und Wohnsiedlung

Asbest auf Straßen

Der zweite Schauplatz befindet sich im ungarischen Szombathely. Dort gibt es Schutzmaßnahmen, nachdem asbesthaltiges Material auf Straßen in einem Wohngebiet gefunden wurde. Messungen ergaben eine Belastung von bis zu 292.000 Asbestfasern pro Kubikmeter Luft. Zum Vergleich: Der Referenzwert, nach dem sich die burgenländische Taskforce richtet, liegt bei 1000 Fasern. In einer Erstmaßnahme werden die Straßen bewässert und ein Tempolimit von 10 km/h eingeführt. Im Laborbericht werden weiterführende Maßnahmen empfohlen, wie etwa das Tragen von FFP3-Masken oder das Abstellen der Schuhe vor dem Haus. Dutzende Straßen sollen betroffen sein.