Elfjährige von Burschen in Leibnitz vergewaltigt

Zu einer unfassbaren Tat kam es vor Kurzem in der südsteirischen Bezirkshauptstadt Leibnitz. Eine Elfjährige wurde am helllichten Tag in einer Nebenstraße von einem 16-Jährigen vergewaltigt – dies bestätigt Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft Graz gegenüber der „Krone“: „Die Tat ereignete sich Ende Mai. Der Täter ist weitestgehend geständig.“