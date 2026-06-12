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Täter geständig

Elfjährige von Burschen in Leibnitz vergewaltigt

Steiermark
12.06.2026 14:43
Der 16-Jährige gestand am Straflandesgericht in Graz.
Der 16-Jährige gestand am Straflandesgericht in Graz.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein erst elf Jahre altes Mädchen ist vor Kurzem in Leibnitz (Steiermark) von einem 16-jährigen Burschen vergewaltigt worden. Die beiden Kinder kannten sich nicht. Auch in Leoben gibt es den Verdacht einer versuchten Vergewaltigung eines jungen Mannes. 

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Zu einer unfassbaren Tat kam es vor Kurzem in der südsteirischen Bezirkshauptstadt Leibnitz. Eine Elfjährige wurde am helllichten Tag in einer Nebenstraße von einem 16-Jährigen vergewaltigt – dies bestätigt Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft Graz gegenüber der „Krone“: „Die Tat ereignete sich Ende Mai. Der Täter ist weitestgehend geständig.“

Täter und Opfer kannten sich nicht
Der Jugendliche und das Volksschulkind kannten sich nicht, Täter und Opfer sind zufällig aufeinandergetroffen. „Der 16-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, der Jugendpsychiater ist bestellt“, ergänzt Kroschl. Einzelheiten werden zum Schutz des Opfers nicht veröffentlicht.

Ein weiterer Fall soll sich im April in Leoben ereignet haben – hier steht ein 19-Jähriger wegen versuchter Vergewaltigung einer jungen Frau im Verdacht.

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