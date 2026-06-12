Erdogan mischt sich in WM-Clip – das regt auf

Fußball oder Krieg?

Bei den türkischen Fans stieß das Video auf Kritik. Ein User auf X schreibt in einem Kommentar unter dem Video: „Gehen wir zum Fußballspiel oder in den Krieg?“. Die oppositionelle Zeitung „Cumhuriyet“ kritisierte, dass in dem Video „eher die AKP-Propaganda als die Nationalmannschaft, der Fußball und die Weltmeisterschaft“ im Vordergrund stünden. Namik Tan, Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP und ehemaliger Botschafter der Türkei in den USA, schrieb auf X, die Nationalmannschaft sei von gemeinsamem nationalem Wert und kein Propagandainstrument einer Partei.