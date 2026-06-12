Meister- und Aufstiegsduelle: Topspiele im Fokus

SV Seekirchen – FC Kitzbühel (Sonntag, 17.00 Uhr, Stadion Kitzbühel).

In der Regionalliga West ist die Meisterfrage bereits seit Wochen entschieden. Aufgrund der Regionalliga-Reform für die kommende Saison – die Liga wird künftig nur noch aus Tiroler und Vorarlberger Klubs bestehen – gibt es heuer zudem keinen Absteiger. Dennoch geht es noch um einen Startplatz im ÖFB-Cup. Nachdem sich die Reichenau vergangene Woche hinter Imst den zweiten Cup-Startplatz gesichert hat, kämpft Kitzbühel nun um das letzte verbliebene Ticket. Diesen Rang belegt derzeit noch Schwaz, dessen Saison allerdings bereits beendet ist. „Wir brauchen nur einen Punkt, um unser Ziel zu erreichen und an den Silberstädtern vorbeizuziehen. Gegen Seekirchen wird das aber schwer genug“, erklärte Teammanager Matthias Wallner. Die Gamsstädter könnten gleich zwei Feiern in einer vereinen: „Wenn unsere Juniors gegen Angerberg gewinnen, steigen sie auf.“