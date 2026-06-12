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TIROLER FUSSBALLSZENE

Meister- und Aufstiegsduelle: Topspiele im Fokus

Tirol: Sport-Nachrichten
12.06.2026 15:30
Tobias Wanner (l.) und die WSG Tirol Juniors peilen den Meistertitel an.
Tobias Wanner (l.) und die WSG Tirol Juniors peilen den Meistertitel an.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Das letzte Wochenende der Saison steht vor der Tür. In der letzten Runde des Tiroler Fußballs stehen noch einige Entscheidungen aus. Wir haben einen Blick auf die spannendsten Spiele sowie die offenen Meister- und Aufstiegsrennen geworfen.

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SV Seekirchen – FC Kitzbühel (Sonntag, 17.00 Uhr, Stadion Kitzbühel).
In der Regionalliga West ist die Meisterfrage bereits seit Wochen entschieden. Aufgrund der Regionalliga-Reform für die kommende Saison – die Liga wird künftig nur noch aus Tiroler und Vorarlberger Klubs bestehen – gibt es heuer zudem keinen Absteiger. Dennoch geht es noch um einen Startplatz im ÖFB-Cup. Nachdem sich die Reichenau vergangene Woche hinter Imst den zweiten Cup-Startplatz gesichert hat, kämpft Kitzbühel nun um das letzte verbliebene Ticket. Diesen Rang belegt derzeit noch Schwaz, dessen Saison allerdings bereits beendet ist. „Wir brauchen nur einen Punkt, um unser Ziel zu erreichen und an den Silberstädtern vorbeizuziehen. Gegen Seekirchen wird das aber schwer genug“, erklärte Teammanager Matthias Wallner. Die Gamsstädter könnten gleich zwei Feiern in einer vereinen: „Wenn unsere Juniors gegen Angerberg gewinnen, steigen sie auf.“

Kaderplanungen
Der Salzburger steckt bereits mitten in den Planungen für die neue Saison. „Unser Kader steht im großen und ganzen, eventuell gibt es noch 1-2 Ergänzungen“ Als Neuzgänge bereits fix sind unter anderem Flügelspieler Stefan Lauf (Kufstein), Mittelfeldspieler Vitaly Borsuk (Bischofshofen), Torhüter Senad Hamzic (Leogang), die beiden Stürmer Roland Quehenberger und Taner Yildirim (beide Bramberg). Zudem soll mit Fabio Markelic ein Spieler mit Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung „so gut wie“ fix sein.
Abgänge wird es ebenfalls geben: David Spak (besucht künftig die Polizeischule in der Slowakei), Wowo Sagno (kehrt aus familiären Gründen nach Frankreich zurück) und Matheus Kolenda, dessen Vertrag nicht verlängert wird.

SK St.Johann – Völser SV (Fr., 18:30, Koasastadion St.Johann).
WSG Juniors – SV Telfs (Fr., 18:30, Gernot Langes Stadion Wattens).
In der Regionalliga Tirol könnte die Meisterentscheidung kaum knapper ausfallen. Nach dem Last-Minute-Punkteverlust gegen Völs in der vergangenen Woche sind die WSG Juniors nun punktgleich mit Verfolger St. Johann. Im Heimspiel gegen Telfs will man daher nichts mehr anbrennen lassen. „Wir wollen das Spiel gegen Telfs gewinnen. Dann brauchen wir gar nicht darauf zu schauen, wie es im anderen Spiel steht“, sagte Trainer Manuel Ludwiger vor der Partie.

„Wir würden gerne Meister werden, sind aber auf Schützenhilfe angewiesen“, erklärte der St. Johanns Sportlicher Leiter Alfred Neuner. Doch Gegner Völs hat bereits gegen die Juniors gezeigt, dass man unangenehm zu bespielen ist. Man wolle den Unterländern ebenso „das Leben zur Hölle machen und ihnen Steine in den Weg legen“, zeigte sich Völs-Trainer Stefan Milenkovic vor dem Saisonfinale hochmotiviert.

SPG Hopfgarten/Itter – FC Bad Häring (Sa., 14:30, Sportplatz Hopfgarten).
SV Langkampfen – SK Hippach (Sa., 14:30, Sportplatz Langkampfen).
Auch in der Gebietsliga Ost bleibt es spannend. Hippach, zur Winterpause noch Vierter, hat sich mit der besten Frühjahrsbilanz auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet und liegt nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Bad Häring. Die Ausgangslage vor dem direkten Duell könnte jedoch kaum unterschiedlicher sein: Während Bad Häring zuletzt auswärts gegen Kramsach/Brandenberg mit 0:4 unter die Räder kam, setzte Hippach mit einem 4:1-Heimsieg gegen Weerberg ein deutliches Ausrufezeichen.

SVG Uderns – SC Ellmau (Sa., 18:00, Sportplatz Uderns).
FC Wildschönau – FC Aschau (Sa., 18:00 Fritz-Mayr-Stadion Wildschönau).
Ebenso spannend geht es eine Liga tiefer in der Bezirksliga Ost zu. Zwischen Tabellenführer Aschau und Verfolger Uderns liegt nur ein Punkt. Das Team aus dem vorderen Zillertal hat sich in der Rückrunde zur stärksten Mannschaft der Liga entwickelt. Uderns-Trainer Mario Troppmair über den aktuellen Erfolgslauf: „Wir spielen guten Fußball, erzielen viele Tore, bekommen aber manchmal auch zu viele. Solange wir mehr Tore schießen als kassieren, ist aber alles in Ordnung.“

Weitere Entscheidungen:

2. Klasse Mitte – Meister: Freitag, 18:00 Uhr. FC Patscherkofel – Stans II (1., 46 Punkte), SV Absam II (2., 46 Punkte) – FC Zirl II.
2. Klasse West – Meister: Freitag, 18:30 Uhr. FC Seefelder Plateau II – SV Zams II (1., 54 Punkte), FC Grins (2., 53 Punkte) – Oberes Gericht.
Frauen-Landesliga – Meister: Sonntag, 13:30 Uhr. SK Rum – SPG Oberland (1., 46 Punkte), SV Kematen – SV Telfs (2., 44 Punkte).

Landesliga Ost Aufstieg ab Platz 10: Samstag, 18:00 Uhr. SVG Stumm (10., 28 Punkte) – FC Söll, SV Westendorf (11., 26 Punkte) – SV Thiersee.
Landesliga West Aufstieg ab Platz 10: Samstag, 18:00 Uhr. SPG Innsbruck West (9., 32 Punkte) – SVI, FG Schönwies/Mils (10., 31 Punkte) – SV Reutte, Union Innsbruck – SV Thaur (11., 30 Punkte).
Gebietsliga Ost – Aufstieg ab Platz 10: Samstag, 14:30 Uhr. FC Kitz Juniors (10., 28 Punkte) – SV Angerberg, SV Langkampfen (11., 28 Punkte) – SK Hppach.
1. Klasse West – Aufstieg ab Platz 10: Samstag, 15:30 Uhr. FC Natters II (11., 32 Punkte) – SV Thaur II, SV Längenfeld II (10., 32 Punkte) – SV Hall II, FC Sellraintal (9., 34 Punkte) – SPG Silz/Mötz (8., 34 Punkte).
1. Klasse Ost – Aufstieg ab Platz 10: Samstag, 15:30 Uhr. SK Waidring (11., 26 Punkte) – SVG Mayrhofen II, SK Jenbach II – SV Kirchdorf II (10., 28 Punkte).

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