Brunnen-Nachfrage stärkt Pfusch bei Bohrungen

„Und das ist nicht mehr rückgängig zu machen“, warnt der Experte. Er wisse, dass es in seinem Bezirk mindestens einen Firmeninhaber, ohne Brunnenmeister-Prüfung gebe, so Dissauer: „Diese Gewerbeberechtigungen werden relativ leicht hergegeben.“

Laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft Oberwart kann das Gewerbe auch an Personen vergeben werden, die eine sogenannte „individuelle Befähigung“ nachweisen. Solche Vergaben erfolgen laut Oberwarts Bezirkshauptmann Peter Bubik, von einer Landesabteilung in seinem Namen: „Ich vertraue den Kollegen und mir ist bisher auch kein negativer Fall gemeldet worden.“

Private dürfen nicht unter 20 Meter bohren lassen

Auf 80 Meter hinunter bohren dürften Firmen nach den Vorgaben des Wasserrechts eigentlich gar nicht. Irene Schwartz, Referentin für Wasserrecht an der Bezirkshauptmannschaft Oberwart, erklärt: „Ganz vereinfacht gesagt, dürfen diese Firmen nur den ersten Grundwasserhorizont anbohren. Der zweite liegt unter 20 Meter und das sind Tiefenbohrungen. Die bieten nur ganz wenige Firmen an.“ Auf diesen zweiten Horizont dürften auch nur professionelle Wasserversorger, etwa im Interesse der öffentlichen Trinkwasserversorgung zugreifen. Wer sich einen Brunnen bohren lassen möchte, darf das als Grundbesitzer bis zum ersten Horizont, dafür ist keine Wasserrechtsbewilligung erforderlich. Auftraggeber sollten auch wissen, dass die Pläne dafür von Sachverständigen geprüft werden müssen. Macht das eine Firma nicht, kann es sich um unlautere Methoden handeln, die Sanktionen nach sich ziehen, wenn Trinkwasser verunreinigt wird.