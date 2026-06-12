Generali: „Wir werden weiblicher und jünger“

Mit einem Marktanteil von 17 Prozent liegt die Generali bei den Versicherungen im Burgenland hinter der Uniqa auf Platz 2. Für das vergangenen Jahr 2025 fällt die Bilanz sehr positiv aus: „Die Prämieneinnahmen sind um 5,5 Prozent gestiegen, bei den privaten Krankenversicherungen betrug der Zuwachs sogar 13 Prozent“, erklärt Matthias Gerbavsits. Regionaldirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Positiv ausgewirkt habe es sich, dass es keine größeren Unwetterereignisse. Aktuell hat die Generali 72.000 Privat- und 4000 Firmenkunden im Burgenland.