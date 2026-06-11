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„Hör mal, wer da ...“

Comeback geplatzt! Tim Allen enthüllt das Drama

Society International
11.06.2026 11:23
Ein Serien-Comeback ist laut Tim Allen im Augenblick aufgrund seiner einstigen Co-Stars ...
Ein Serien-Comeback ist laut Tim Allen im Augenblick aufgrund seiner einstigen Co-Stars schwierig.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Everett Collection / ©Touchstone Television, AFP/VALERIE MACON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fans warten seit Jahren auf ein Revival der Kultserie „Hör mal, wer da hämmert“. Doch daraus wird vorerst offenbar nichts. Jetzt hat Serienstar Tim Allen überraschend verraten, warum das geplante Comeback auf Eis liegt.

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Der 72-Jährige, der von 1993 bis 1999 als Tim Taylor Kultstatus erreichte, spricht offen von Problemen innerhalb der ehemaligen TV-Familie. Im Gespräch mit „Us Weekly“ erklärte Allen: „Es gibt bei den Jungs einige Persönlichkeitsprobleme.“

Mit den „Jungs“ meint der Schauspieler die Darsteller seiner TV-Söhne: Zachery Ty Bryan, Jonathan Taylor Thomas und Taran Noah Smith. Seit Jahren wird über eine Neuauflage der beliebten Sitcom spekuliert. Hinter den Kulissen scheint es jedoch gewaltig zu haken.

„Sie haben ihre eigenen Probleme“, sagte Allen weiter, ohne ins Detail zu gehen. Dabei hätte er bereits eine klare Vorstellung für ein Revival gehabt: „Ich fand immer, dass es cool wäre, wenn die Geschichte diesmal von ihnen handeln würde.“ Aktuell sei das allerdings „etwas schwierig“.

Tim Allen bei der Premiere von „Toy Story 5“
Tim Allen bei der Premiere von „Toy Story 5“(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Kinderstar zu Haft verurteilt
Besonders Zachery Ty Bryan sorgt seit Jahren für negative Schlagzeilen. Der ehemalige Kinderstar wurde im März zu 19 Monaten Haft verurteilt, nachdem er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Zum Zeitpunkt des Urteils saß er bereits wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt im Gefängnis.

Auch Jonathan Taylor Thomas ist für ein mögliches Serien-Comeback kaum greifbar. Der einstige Teenie-Schwarm zog sich nach seiner erfolgreichen Karriere weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und tritt nur noch selten auf.

Noch konsequenter verabschiedete sich Taran Noah Smith von Hollywood. Nach dem Ende von „Hör mal, wer da hämmert“ kehrte er der Schauspielerei komplett den Rücken. Bereits Jahre später erklärte er, dass er nie die Möglichkeit gehabt habe herauszufinden, was er wirklich mit seinem Leben anfangen wolle.

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Damit stehen die Chancen auf ein „Hör mal, wer da hämmert“-Revival derzeit offenbar schlecht. Für Millionen Fans der Kultserie dürfte das eine enttäuschende Nachricht sein.

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