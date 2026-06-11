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Streit über Budget

Jetzt wirft nächster britischer Minister Handtuch!

Außenpolitik
11.06.2026 13:40
Der britische Verteidigungsminister John Healey legt am Donnerstag überraschend sein Amt nieder.
Der britische Verteidigungsminister John Healey legt am Donnerstag überraschend sein Amt nieder.(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)
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Von krone.at

Nächster Rückschlag für den britischen Premier Keir Starmer! Die Kritik an seiner Regierung reißt nicht ab – nun verliert der Labour-Chef auch noch seinen Verteidigungsminister. John Healey warf am Donnerstag überraschend das Handtuch.

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Als Grund für seinen Rücktritt nannte Healey einen Streit über die Höhe der Verteidigungsausgaben. In einer Mitteilung auf der Kurznachrichtenplattform X machte der Minister seinem Ärger Luft und zog die Konsequenzen. Für Starmer kommt der Abgang zur Unzeit: Die Regierung steht ohnehin bereits massiv unter Druck.

„Waren nicht willens, Mittel bereitzustellen“
Durch den Streit zwischen dem britischen Verteidigungs- und dem Finanzministerium verzögert sich der Verteidigungsinvestitionsplan bereits seit letztem Jahr. „Sie waren nicht in der Lage, und das Finanzministerium war nicht willens, die Mittel bereitzustellen, die die Nation in dieser Zeit zunehmender Bedrohungen zur Verteidigung des Landes benötigt“, schrieb Healey in seinem Brief.

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Die Verzögerung hat die britische Rüstungsindustrie verärgert. Diese hat erklärt, sie könne in Zeiten großer geopolitischer Instabilität und angesichts der Tatsache, dass sich die Vereinigten Staaten vom Schutz Europas abwenden, nicht in langfristige Programme für die Sicherheit des Landes investieren.

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