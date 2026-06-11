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Fußball-Gala

Legenden-Duo adelt das „Fest der Sieger“ in Velden

Fußball National
11.06.2026 14:06
„Schoko“ mit seiner Conny, hinten rechts Ralph „The Voice“ Schader
„Schoko“ mit seiner Conny, hinten rechts Ralph „The Voice“ Schader(Bild: Hammann.)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

In diesen Tagen dreht sich alles ums runde Leder – erst recht am Montag bei der großen Fußball-Gala im Casino Velden in Kärnten!

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Die bereits 67. Fußball-Gala der „Kärntner Krone“ in Velden, der fulminante Saisonabschluss mit den letzten drei „Teams der Runde“, vor allem aber mit den strahlenden Jahressiegern – dieses Event wird Montag unter Garantie alle Stückerln spielen! Eine Gala ganz im Zeichen der WM – dafür sorgt – neben unseren treuen Partnern, den Österreichischen Lotterien und eben dem Casino Velden – speziell Fußball-Netzwerker und Moderatoren-Legende Ralph „The Voice“ Schader. Anlässlich seines 40-jährigen Berufsjubiläums leitet der Tiroler zwei absolute Publikumslieblinge nach Velden um: Zum einen den steirischen Ex-Internationalen und unvergessenen WM-Helden Walter „Schoko“ Schachner. Dessen Name als Trainer im Buch des Kärntner Fußballs auf ewig mit goldenen Lettern festgeschrieben ist - mit Aufstieg, Cup- und Supercupsieg mit dem FC Kärnten anno 2001!

Mit der „Santa Lucia“ über den Wörthersee – das macht den Helden der Saison immer Spaß!
Mit der „Santa Lucia“ über den Wörthersee – das macht den Helden der Saison immer Spaß!(Bild: f. pessentheiner)

Maradona-Double kommt
Und dann wird – wenige Tage vorm großen WM-Schlager der Österreicher gegen Argentinien! – auch das legendäre Double des leider viel zu früh verstorbenen Allzeit-Heros Diego Maradona in Velden vorbeischauen. Abi Atici, ein Deutsch-Türke, ist in den großen Stadien der Welt gern gesehener Gast, persönlicher Freund großer Spieler – und das einzig autorisierte Double des einstigen Ausnahmekönners!

Das berühmte Maradona-Double gibt Montag unserer Fußball-Gala die Ehre.
Das berühmte Maradona-Double gibt Montag unserer Fußball-Gala die Ehre.(Bild: Krone)

Los geht das „Fest der Sieger“ für das Team, den Bomber und den Goalie des Jahres wie immer an Bord der „Santa Lucia“ mit einer herrlichen Fahrt über den Wörthersee. Bei der „Seebär“ Egon die Helden mit Stiegl-Bier, Coca Cola und Rauch-Säften auf die Casino-Gala einstimmt.

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