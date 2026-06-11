Legenden-Duo adelt das „Fest der Sieger“ in Velden

Die bereits 67. Fußball-Gala der „Kärntner Krone“ in Velden, der fulminante Saisonabschluss mit den letzten drei „Teams der Runde“, vor allem aber mit den strahlenden Jahressiegern – dieses Event wird Montag unter Garantie alle Stückerln spielen! Eine Gala ganz im Zeichen der WM – dafür sorgt – neben unseren treuen Partnern, den Österreichischen Lotterien und eben dem Casino Velden – speziell Fußball-Netzwerker und Moderatoren-Legende Ralph „The Voice“ Schader. Anlässlich seines 40-jährigen Berufsjubiläums leitet der Tiroler zwei absolute Publikumslieblinge nach Velden um: Zum einen den steirischen Ex-Internationalen und unvergessenen WM-Helden Walter „Schoko“ Schachner. Dessen Name als Trainer im Buch des Kärntner Fußballs auf ewig mit goldenen Lettern festgeschrieben ist - mit Aufstieg, Cup- und Supercupsieg mit dem FC Kärnten anno 2001!