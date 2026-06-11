So wurde ein Traunviertler Österreichs Nummer eins

Auszeichnungen, Hauben und jetzt die Nummer eins Österreichs: Lukas Nagl könnte sich feiern lassen. Stattdessen erzählt er lieber von Wasser, Wald und der perfekten Rindsuppe. Warum der Traunkirchner zu den spannendsten Köchen des Landes zählt, erfahren Sie in unserem Porträt.
Die „Oscars der österreichischen Gastronomie“ sind vergeben, und die Nummer eins kommt heuer aus Oberösterreich: Lukas Nagl vom Bootshaus in Traunkirchen wurde bei den Rolling Pin Awards zum besten Koch des Landes gewählt – eine Auszeichnung, die in der Branche besonders viel zählt, weil sie nicht von anonymen Testern, sondern von Menschen kommt, die selbst Tag für Tag am Herd stehen.
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