So wurde ein Traunviertler Österreichs Nummer eins

Die „Oscars der österreichischen Gastronomie“ sind vergeben, und die Nummer eins kommt heuer aus Oberösterreich: Lukas Nagl vom Bootshaus in Traunkirchen wurde bei den Rolling Pin Awards zum besten Koch des Landes gewählt – eine Auszeichnung, die in der Branche besonders viel zählt, weil sie nicht von anonymen Testern, sondern von Menschen kommt, die selbst Tag für Tag am Herd stehen.