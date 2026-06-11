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Sie ist 61!

Hurley feiert sich zum Geburtstag mit Bikini-Foto

Society International
11.06.2026 10:22
Liz Hurley feiert sich zum 61. Geburtstag einfach selbst mit einem sexy Bikini-Foto.
Liz Hurley feiert sich zum 61. Geburtstag einfach selbst mit einem sexy Bikini-Foto.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/elizabethhurley1)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Happy Birthday to me!“ „Mir alles Gute zum Geburtstag!“ Liz Hurley feiert sich selbst – und hat allen Grund dazu. Die britische Schönheit schenkte ihren 3,2 Millionen Followern ein Bikini-Bild auf Instagram, mit dem sie ihren 61. Geburtstag feierte.

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Das Geburtstagskind steht vor einem Gewässer, präsentiert ihren durchtrainierten Körper und hält strahlend ein Batik-Handtuch in Regenbogenfarben in die Luft.

Durchhalten und positiv bleiben
Die Schauspielerin schrieb dazu, wie sehr sie ihr Leben heute liebt: „Ich hatte einst Angst, dass mit jedem vergangenen Jahr mein Leben weniger aufregend werden und ich irgendwann die Freude an allem verlieren würde.“ Doch Liz hat eine gute Nachricht für alle, die ähnlich denken: „Heute kann ich sagen: Nichts davon ist eingetreten. Wenn man durchhält und positiv bleibt, kann das Leben sogar noch schöner werden.“

Hurley fühlt sich „dankbar und gesegnet“, von außergewöhnlichen Freunden und ihrer Familie umgeben zu sein: „Sie alle machen mein Leben viel besser und ich liebe sie von ganzem Herzen.“ Dann bedankte sie sich noch bei all ihren Fans und Followern für deren Loyalität und Freundlichkeit: „Das letzte Jahr war bereits ein heißer Ritt, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was als Nächstes kommt!“

Liebe, Elektrosägen und Gitarren
Als einer der Ersten kommentierte ihr Sohn Damian (24), der aus ihrer Beziehung mit Steve Bing stammt: „Gott, ich liebe dich!“

Seit April 2025 ist Hurley mit dem Musiker Billy Ray Cyrus liiert. „Wir teilen unsere Zeit zwischen Billys Farm in Tennessee und meinem Landhaus in England auf und machen zwischendurch kurze Abstecher nach Nashville und London“, verriet Liz gerade dem Magazin „People“.

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Was sie und Mileys Vater verbindet, sei ihre gemeinsame Liebe zum Landleben: „Meistens hantiere ich mit Elektrowerkzeugen im Garten herum, während Billy unter einem Baum sitzt und Gitarre spielt.“ Dazu haben sie auch ein gemeinsames Hobby: „Wir beobachten leidenschaftlich gerne Greifvögel und sitzen danach gerne zusammen am Lagerfeuer – es ist einfach himmlisch.“

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