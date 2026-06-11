Hurley feiert sich zum Geburtstag mit Bikini-Foto

Durchhalten und positiv bleiben

Die Schauspielerin schrieb dazu, wie sehr sie ihr Leben heute liebt: „Ich hatte einst Angst, dass mit jedem vergangenen Jahr mein Leben weniger aufregend werden und ich irgendwann die Freude an allem verlieren würde.“ Doch Liz hat eine gute Nachricht für alle, die ähnlich denken: „Heute kann ich sagen: Nichts davon ist eingetreten. Wenn man durchhält und positiv bleibt, kann das Leben sogar noch schöner werden.“