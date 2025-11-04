Mama Kris Jenner feiert im Nacktkleid Kendalls 30.

Happy Birthday, Kendall! Supermodel Kendall Jenner hat ihren 30. Geburtstag nicht einfach gefeiert – sie hat ihn zelebriert! Und zwar mit einer Luxus-Strandparty, die selbst für Kardashian-Verhältnisse kaum zu toppen ist.
Unter Palmen, mit Feuerwerk, Champagner und natürlich Tequila, ließ es die schöne Tochter von Kris Jenner (69) richtig krachen. Mit dabei: Kim Kardashian (45), Khloé (41), Kylie (28), Hailey Bieber (28) und Sängerin Justine Skye (30). Nur Kourtney und Rob Kardashian fehlten – zumindest vor Ort. Kourtney gratulierte liebevoll auf Instagram und nannte Kendall die „Queen of the world“.
Kim postete auf Instagram Fotos von der Party: Alle im Beach-Look in Braun, Schwarz und Rosa, lachend vor einer riesigen Ballonwand mit der Aufschrift „Happy Birthday Kendall“. Für Aufsehen sorgt Mama Kris, die nur zwei Tage vor ihrem 70. Geburtstag im wild gemusterten, dafür umso durchsichtigeren Kleid feierte.
Feuerwerk und Torte
Später am Abend: Feuerwerk über dem Meer, teurer Château Haut-Brion-Wein (Jahrgang Kendalls Geburtsjahr!) und eine weiße Geburtstagstorte mit schwarzen Bändern, weißen Kerzen – und Mini-Flaschen ihres eigenen 818-Tequila.
Emotionale Worte
Khloé schwärmte in einem emotionalen Post von ihrer „Baby“-Schwester: „Du lebst so mutig und ehrlich – das ist so selten.“ Und auch Mama Kris fand rührende Worte: „Du bist unabhängig, erfolgreich, bleibst aber bodenständig und liebevoll. Ich bin so stolz auf dich.“
So viel ist klar: Kendall Jenner ist jetzt offiziell in den 30ern angekommen – und tut das, wie man es von einem Supermodel erwarten darf – stilvoll, strahlend und umgeben von Glamour und Familie.
