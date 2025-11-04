Mama Kris Jenner feiert im Nacktkleid Kendalls 30.

Unter Palmen, mit Feuerwerk, Champagner und natürlich Tequila, ließ es die schöne Tochter von Kris Jenner (69) richtig krachen. Mit dabei: Kim Kardashian (45), Khloé (41), Kylie (28), Hailey Bieber (28) und Sängerin Justine Skye (30). Nur Kourtney und Rob Kardashian fehlten – zumindest vor Ort. Kourtney gratulierte liebevoll auf Instagram und nannte Kendall die „Queen of the world“.