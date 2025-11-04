Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sexy Strandgeburtstag

Mama Kris Jenner feiert im Nacktkleid Kendalls 30.

Society International
04.11.2025 11:38
Was für eine Party! Die Kardashians feierten den 30. Geburtstag von Kendall Jenner am Strand – ...
Was für eine Party! Die Kardashians feierten den 30. Geburtstag von Kendall Jenner am Strand – Mama Kris, die am 5. November 70 wird, in einem auffällig gemusterten, durchsichtigen Kleid!(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/kimkardashian, ww.instagram.com/khloekardashian)

Happy Birthday, Kendall! Supermodel Kendall Jenner hat ihren 30. Geburtstag nicht einfach gefeiert – sie hat ihn zelebriert! Und zwar mit einer Luxus-Strandparty, die selbst für Kardashian-Verhältnisse kaum zu toppen ist.

0 Kommentare

Unter Palmen, mit Feuerwerk, Champagner und natürlich Tequila, ließ es die schöne Tochter von Kris Jenner (69) richtig krachen. Mit dabei: Kim Kardashian (45), Khloé (41), Kylie (28), Hailey Bieber (28) und Sängerin Justine Skye (30). Nur Kourtney und Rob Kardashian fehlten – zumindest vor Ort. Kourtney gratulierte liebevoll auf Instagram und nannte Kendall die „Queen of the world“.

Kim postete auf Instagram Fotos von der Party: Alle im Beach-Look in Braun, Schwarz und Rosa, lachend vor einer riesigen Ballonwand mit der Aufschrift „Happy Birthday Kendall“. Für Aufsehen sorgt Mama Kris, die nur zwei Tage vor ihrem 70. Geburtstag im wild gemusterten, dafür umso durchsichtigeren Kleid feierte. 

Feuerwerk und Torte
Später am Abend: Feuerwerk über dem Meer, teurer Château Haut-Brion-Wein (Jahrgang Kendalls Geburtsjahr!) und eine weiße Geburtstagstorte mit schwarzen Bändern, weißen Kerzen – und Mini-Flaschen ihres eigenen 818-Tequila.

Lesen Sie auch:
Kendall Jenner macht mit dieser POse Heidi Klum als Strumpfhosen-Modell Konkurrenz.
Mit sexy PO-se
Kendall Jenner macht jetzt Heidi Klum Konkurrenz
02.10.2025
Cut-outs und Latex
Kylie Jenner kopiert Kendalls heißestes Outfit
16.10.2025

Emotionale Worte
Khloé schwärmte in einem emotionalen Post von ihrer „Baby“-Schwester: „Du lebst so mutig und ehrlich – das ist so selten.“ Und auch Mama Kris fand rührende Worte: „Du bist unabhängig, erfolgreich, bleibst aber bodenständig und liebevoll. Ich bin so stolz auf dich.“

So viel ist klar: Kendall Jenner ist jetzt offiziell in den 30ern angekommen – und tut das, wie man es von einem Supermodel erwarten darf – stilvoll, strahlend und umgeben von Glamour und Familie. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.420 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
126.438 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
124.945 mal gelesen
Mehr Society International
Sexy Strandgeburtstag
Mama Kris Jenner feiert im Nacktkleid Kendalls 30.
MÜSSEN wir zeigen!
Elyas M’Barek dreht im knappen Regenbogen-Hoserl!
Zeigt ihr Bäuchlein
„Hi Baby“: Sängerin Carly Rae Jepsen ist schwanger
Hollywood-Legende tot
Laura Dern trauert um ihre Mutter, Diane Ladd
Jonathan Bailey
Er ist der erste schwule „Sexiest Man Alive“!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf