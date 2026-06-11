Die wichtigsten Antworten zur Iran-Eskalation

Auch in israelischen Verteidigungskreisen wächst nach Angaben des TV-Senders N12 die Erwartung, dass die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran in den kommenden Tagen einen „Wendepunkt“ erreichen könnten. Israel habe seine Alarmbereitschaft entsprechend erhöht. Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg gedroht. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die „vollständige Kontrolle“ über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner am Donnerstag auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an.