Antonelli bezeichnet sich selbst als „Außenseiter“

Die Fahrer-Wertung der Formel-1-Weltmeisterschaft führt er mit einem souveränen Vorsprung von 66 Punkten auf Verfolger Lewis Hamilton an, dennoch sieht sich Andrea Kimi Antonelli nach wie vor als „Außenseiter“.
Im Vorfeld des Barcelona-GPs am Wochenende meinte der Mercedes-Pilot bei „motorsport.com“: „Das Ziel ist es, so viele Rennen wie möglich zu gewinnen und damit die Meisterschaft. Mir ist bewusst, dass sich solche Chancen nicht oft bieten, aber gleichzeitig bin ich der Außenseiter und diese Position gefällt mir.“
Ist dem tatsächlich so? Immerhin hat der junge Italiener die letzten fünf Grand Prix allesamt gewonnen, sein Teamkollege George Russell meinte unlängst, Antonelli könne den Titel nur noch verlieren.
„Kann nicht verlieren, was ich nicht habe“
Den 19-Jährigen selbst lassen solche Aussagen kalt, auf die Worte seines Stallnachbarn meinte er nur: „Ich kann nicht verlieren, was ich ja noch gar nicht habe.“
Gewinnen will Antonelli jedenfalls auch am Circuit de Barcelona-Catalunya. Am Sonntag wird der Teenager ab 15 Uhr alles daran setzen, Saisonsieg Nummer sechs einzufahren.
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