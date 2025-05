Kris Jenner sorgt für Schönheits-OP-Gerüchte

Als Star-Hairstylist Chris Stapleton am Wochenende eine Fotoreihe von Jenners Paris-Looks auf Instagram postete, rieben sich Fans verwundert die Augen: Wer ist das – Kris oder Kim? Mit voluminösen Frisuren, perfekt konturiertem Gesicht und makelloser Haut zog Jenner auf den Bildern alle Blicke auf sich. Besonders auffällig: Der Look in schwarzem Samt-Top mit Rüschen und jugendlicher Half-Up-Frisur ließ sie glatt 20 Jahre jünger wirken.