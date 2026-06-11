Rückschlag! Kein Platz für Olise im Chelsea-Kader

Während sein Bruder Michael aktuell zu den besten Fußballern der Welt zählt, läuft es für Richard Olise derzeit weniger rosig. Wie der FC Chelsea, für den der gebürtige Londoner seit seiner Jugend kickt, erklärte, wird der Verein den Vertrag mit dem 21-Jährigen nicht verlängern.
Zuletzt stand Olise für die U21-Auswahl der „Blues“ auf dem Rasen, auf einen Profi-Einsatz brachte es der Rechtsverteidiger nicht – und wird das wohl auch nicht so bald tun.
Wie der Premier-League-Verein in einer offiziellen Aussendung erklärte, wird er den FC Chelsea mit 30. Juni verlassen.
Neben Olise werden auch Brodi Hughes, Sam Rak-Sakyi und Jimi Tauriainen ihre Koffer packen. „Wir danken allen unseren scheidenden Spielern für ihren Einsatz während ihrer Zeit bei den Blues und wünschen ihnen alles Gute für den nächsten Abschnitt ihrer Karriere“, heißt es in der Aussendung des Klubs.
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