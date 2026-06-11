Amira Aly: Erster Auftritt mit süßer Baby-Kugel!

Monatelang hat sie ihr süßes Geheimnis gehütet, jetzt zeigt Amira Aly (33) der ganzen Welt ihr Glück! Bei einer Fashionshow in Hamburg strahlte die Moderatorin mit ihrem Babybauch um die Wette. Nach dem Versteckspiel mit weiten Pullis hat sie jetzt eine ganz klare Ansage.
Am Mittwochabend schritt Amira Aly bei der Lascana-Fashionshow „Secret Garden“ in Hamburg über den Teppich – und alle Augen waren nur auf ihre Körpermitte gerichtet. In einem schicken Satinrock und geknotetem Hemd mit lieblicher Blumenverzierung präsentierte die 33-Jährige erstmals bei einem Event stolz ihre unübersehbare Baby-Kugel.
Schluss mit Oversized-Pullovern! „Ich habe meinen Bauch die letzten Monate lange genug versteckt“, verriet sie im Interview mit der „Bunte“. „Aber jetzt raus damit!“ Ein echtes Statement der werdenden Dreifach-Mama, die sichtlich erleichtert wirkt.
Bald zu fünft
Ein Geheimnis war es sowieso nicht mehr wirklich. Auf Instagram hat die Podcasterin und Influencerin es ja schon längst offiziell gemacht und verraten, dass sie bald zu fünft sind.
Und wie sagt man so schön, ob versteckt oder nicht, Hauptsache, gesund.
Ein Baby für das neue Glück
Für die Moderatorin ist es bereits das dritte Kind. Aus ihrer Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) hat sie zwei Söhne. Für ihren neuen Partner, Moderator Christian Düren (35), und sie ist es der erste gemeinsame Nachwuchs, der ihr Liebesglück krönt.
Ob es ein Bub oder ein Mäderl wird und wann der Stichtag ist, bleibt aber vorerst das süße Geheimnis des Paares. Eines ist aber klar: Eine Babypause legt die Powerfrau noch lange nicht ein. „Man ist ja nicht krank“, stellt sie klar und will bis kurz vor der Geburt weiterarbeiten. Verstecken? „Auf gar keinen Fall!“
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