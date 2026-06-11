Neue Partner für Therme Loipersdorf

Kaufpreis unbekannt

Zu dritt wolle man die „Kräfte für die langfristige Weiterentwicklung“ der Therme Loipersdorf bündeln, geht aus der Aussendung hervor. „Mit dem Thermenresort Loipersdorf engagieren wir uns an einem Standort mit außergewöhnlicher Substanz, hoher Bekanntheit und großem Entwicklungspotenzial. Mit Granit und der Merkur Versicherung verbindet uns bereits eine langjährige Partnerschaft, aus der heraus die Idee entstanden ist, dass sich die FMTG auch am Standort Bad Loipersdorf engagiert. Nicht nur als Betreiber des Hotels ‘Das Sonnreich‘, sondern im gesamten Thermenresort“, sagte Otmar Michaeler, CEO der FMTG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, hieß es auf Anfrage.