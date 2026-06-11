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Falkensteiner & Merkur

Neue Partner für Therme Loipersdorf

Steiermark
11.06.2026 12:14
Mit rund 478.000 Besuchern jährlich ist das Thermenresort Loipersdorf laut Angaben der FMTG die ...
Mit rund 478.000 Besuchern jährlich ist das Thermenresort Loipersdorf laut Angaben der FMTG die größte Therme Österreichs.(Bild: Zwefo)
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Das Thermenresort soll künftig drei gleichberechtigte Eigentümer haben: Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), die Merkur Versicherung und die Granit Holding sollen jeweils ein Drittel der Anteile halten. Die dafür erforderlichen Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden stehen noch aus.

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Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) sowie die Merkur Versicherung kaufen wesentliche Anteile am steirischen Thermenresort Loipersdorf, wobei die FMTG die Leitung der Therme samt Hotel „Das Sonnreich“ übernehmen wird, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die bisherige Alleineigentümerin Granit gibt damit Anteile ab. Künftig sollen alle drei Unternehmen jeweils ein Drittel am Resort halten. Das kartellrechtliche Genehmigungsverfahren laufe allerdings noch.

Kaufpreis unbekannt
Zu dritt wolle man die „Kräfte für die langfristige Weiterentwicklung“ der Therme Loipersdorf bündeln, geht aus der Aussendung hervor. „Mit dem Thermenresort Loipersdorf engagieren wir uns an einem Standort mit außergewöhnlicher Substanz, hoher Bekanntheit und großem Entwicklungspotenzial. Mit Granit und der Merkur Versicherung verbindet uns bereits eine langjährige Partnerschaft, aus der heraus die Idee entstanden ist, dass sich die FMTG auch am Standort Bad Loipersdorf engagiert. Nicht nur als Betreiber des Hotels ‘Das Sonnreich‘, sondern im gesamten Thermenresort“, sagte Otmar Michaeler, CEO der FMTG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, hieß es auf Anfrage.

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Attraktivität weiter ausbauen
Bad Loipersdorf liegt im Südosten der Steiermark, nahe der Grenze zum Burgenland. Mit rund 478.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich ist das Thermenresort laut Angaben der FMTG die größte Therme Österreichs. Das Resort vereine drei Thermenbereiche, ein Hotel, ein Kongresszentrum, das Gesundheitsprogramm von Merkur Health sowie ein breites Freizeitangebot an einem Standort. Gemeinsam soll die Attraktivität des Resorts weiter gestärkt und dessen Position als führende Tourismusdestination langfristig ausgebaut werden.

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist ein Tourismusunternehmen in privater Hand, das in sechs europäischen Ländern aktiv ist. Unter ihrem Dach vereint sie die Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels und drei Appartement-Anlagen, FMTG Camping mit derzeit drei Campingplätzen, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater Michaeler & Partner. 2024 wurden laut Wirtschaftscompass in der Gruppe rund 212 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet.

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