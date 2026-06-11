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Ukrainer bieten für Austrias Barry fünf Millionen

Bundesliga
11.06.2026 13:53
Abubark Barry dürfte bei der Wiener Austria ausgedient haben.
Abubark Barry dürfte bei der Wiener Austria ausgedient haben.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Viereinhalb bis fünf Millionen Euro! So viel soll der Wiener Austria laut „Krone“ geboten werden – wenn sie dafür Mittelfeldler Abubakr Barry in die Ukraine ziehen lässt.

0 Kommentare

Wer dieses lukrative Angebot am Verteilerkreis deponiert hat? Ein, ehrlicherweise, relativ schwer aussprechbarer Verein: Polissja Schytomyr, so die deutsche Schreibweise des Dritten der ukrainischen Liga.

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