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Schocktat in London

Streit! Influencerin von TikTok-Rivalin überfahren

Society International
20.04.2026 14:06
Klaudiaglam kämpft in London um ihr Leben. Sie wurde von einer Rivalin niedergefahren.
Klaudiaglam kämpft in London um ihr Leben. Sie wurde von einer Rivalin niedergefahren.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/klaudiaglam)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schockierende Szenen im Herzen von London: Die bekannte Influencerin Klaudia Zakrzewska, besser bekannt als „Klaudiaglam“, kämpft nach einem brutalen Vorfall vor einem Nachtklub um ihr Leben.

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Die 29-Jährige, die auf Instagram und TikTok eine große Fangemeinde aufgebaut hat, wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntags gegen 4:30 Uhr vor einem Club in Soho von einem Auto angefahren, berichtet die „Daily Mail“. Und nicht nur sie: Laut Polizei wurden insgesamt drei Personen verletzt.

Streit eskaliert: Auto fährt in Menschenmenge
Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zuvor zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Influencerin und einer anderen Social-Media-Persönlichkeit gekommen sein. Kurz darauf raste ein schwarzes Fahrzeug in eine Gruppe von Menschen vor dem Klub.

Augenzeugenberichte und in sozialen Netzwerken kursierende Videos zeigen den dramatischen Moment: Klaudia wird von dem Auto, in das ihre Rivalin zuvor gesprungen war, zu Boden geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt, während Umstehende verzweifelt versuchen, ihr zu helfen.

Klaudia Glam hat auf Instagram fast 260.000 Follower, die sie mit Fotos, wie diesem bei Laune hält:

Tatverdächtige festgenommen – schwere Vorwürfe
Die Metropolitan Police bestätigte, dass eine 29-jährige Frau noch am Tatort festgenommen wurde. Gegen sie wird unter anderem wegen versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung, gefährlichen Fahrens und Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Bei der Verdächtigen soll es sich um eine ehemalige Kandidatin der britischen Musikshow „The X Factor“ handeln.

Auf X heißt es, die Frauen hätten wegen eines Mannes gestritten.

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Influencerin in kritischem Zustand
Klaudia Zakrzewskas Gesundheitszustand ist lebensbedrohlich. Freunde und Fans zeigen sich in den sozialen Medien erschüttert und hoffen auf ein Wunder.

Detective Chief Inspector Alison Foxwell erklärte: „Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und ihren Familien, während die Ermittlungen weiterlaufen.“

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