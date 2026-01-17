Influencerin (39) postet ihren eigenen Tod

Die 39-Jährige ließ es sich nicht nehmen, mit ihren Söhnen Lincoln (9) und William (7) sowie Ehemann Rusty Ausflüge zu unternehmen. Im August 2025 besuchte die Familie etwa den Freizeitpark „King‘s Island“ in Ohio. Die Influencerin postete regelmäßig über gemeinsame Aktivitäten, aber auch über ihre Krankheit, wie es ihr damit gehe, und was Menschen aus ihrer Sicht darüber wissen sollten. „Ich bin Lehrerin und mein Ziel ist es, euch zu unterrichten“, schrieb Bennett einmal. Ungefähr 11.000 Menschen folgten ihrem Account zuletzt. Die 39-Jährige hatte Sozialkunde unterrichtet und auf Instagram zunächst Organisations- und Einrichtungstipps gegeben.



Hier sehen Sie das Posting zu dem Tod der Influencerin: