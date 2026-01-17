„Habe Leben geliebt“
Influencerin (39) postet ihren eigenen Tod
Die Influencerin Sara Bennett hat ihren eigenen Tod auf Instagram bekannt gegeben. Sie hatte eine Nachricht vorbereitet, in der es heißt, dass sie das Leben geliebt habe und dankbar für die Zeit sei. Die US-Amerikanerin litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS.
Auf Social Media zeigte sie ihr Leben und Leid mit der Erkrankung. ALS steht für Amyotrophe Lateralsklerose und verursacht fortschreitende Muskelschwäche und -lähmung. Die Krankheit kann zum Beispiel Probleme beim Schlucken, Sprechen und Atmen bereiten. „Ich habe keine Schmerzen oder bin müde. Ich kann lachen, sprechen, und ich kann mich bewegen“, heißt es in dem Instagram-Posting, das nach Bennetts Tod veröffentlicht wurde. Sie sei froh, dass sie nicht plötzlich gestorben sei, trotz des Leidens. So habe sie ihre Liste abarbeiten können.
Die 39-Jährige ließ es sich nicht nehmen, mit ihren Söhnen Lincoln (9) und William (7) sowie Ehemann Rusty Ausflüge zu unternehmen. Im August 2025 besuchte die Familie etwa den Freizeitpark „King‘s Island“ in Ohio. Die Influencerin postete regelmäßig über gemeinsame Aktivitäten, aber auch über ihre Krankheit, wie es ihr damit gehe, und was Menschen aus ihrer Sicht darüber wissen sollten. „Ich bin Lehrerin und mein Ziel ist es, euch zu unterrichten“, schrieb Bennett einmal. Ungefähr 11.000 Menschen folgten ihrem Account zuletzt. Die 39-Jährige hatte Sozialkunde unterrichtet und auf Instagram zunächst Organisations- und Einrichtungstipps gegeben.
Hier sehen Sie das Posting zu dem Tod der Influencerin:
Als die junge Mutter im März 2023 diagnostiziert wurde, hatte sie bereits ein Jahr lang Symptome. Sie sei bis zuletzt selbstlos und selbstbestimmt gewesen, teilte ihre Familie auf Instagram mit. Man würde nun sein Bestes geben, um im Einklang mit Saras altruistischen Werten weiterzuleben. Statt Blumen habe die Influencerin ihre Community darum gebeten, für die College-Fonds ihrer Söhne zu spenden.
