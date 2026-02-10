Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wurde nur 4 Monate alt

Sohn von Influencerin Lisa Straube gestorben

Society International
10.02.2026 09:43
Lisa Straube trauert um ihren erst vier Monate alten Sohn Xavi.
Lisa Straube trauert um ihren erst vier Monate alten Sohn Xavi.(Bild: APA/APA-Images / Action Press / AEDT)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Influencerin Lisa Straube trauert um ihren Sohn: Mit einem tieftraurigen Statement wandte sich die 25-Jährige am Montag an ihre Fans. Darin gab sie den Tod ihres zweiten Kindes Xavi bekannt. Der Kleine wurde nur vier Monate alt.

0 Kommentare

„Xavi ist heute Morgen unerwartet und plötzlich von uns gegangen“, schrieb Straube in der herzzerreißenden Nachricht, die sie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte. Eine Todesursache nannte die Influencerin nicht.

„Wir realisieren das Ganze noch gar nicht“
Dafür verriet sie, wie hart der Verlust sie, ihren Ehemann Furkan Akkaya, genannt „Akka“ und Xavis großen Bruder getroffen hat: „Akka, Emilio und ich brauchen unsere Zeit, um zu realisieren, was passiert ist, und bitten euch darum, uns und auch unsere Angehörigen mit Fragen zu verschonen.“

Sie alle seien noch immer „im kompletten Schockzustand“, fuhr Straube fort. „Wir realisieren das Ganze noch gar nicht.“

Mit dieser herzzerreißenden Botschaft gab Lisa Straube den Tod ihres erst vier Monate alten ...
Mit dieser herzzerreißenden Botschaft gab Lisa Straube den Tod ihres erst vier Monate alten Sohnes Xavi bekannt.(Bild: instagram.com/lisa.straube)

In weiteren Postings veröffentlichte die 25-Jährige unter anderem ein Video ihres Sohnes, der beim Kuscheln mit seinem Papa fröhlich lächelt.

„Mein schlimmster Albtraum“
Zu einem Schwarz-Weiß-Foto ihres Xavi schrieb Straube zudem die herzzerreißenden Worte: „4 Monate … und nun bist du nicht mehr da … so unerwartet … Mein schlimmster Albtraum wurde zur Realität. Wie soll ich das überleben, wie schafft man das??? Ich wünschte, ich hätte dich nochmal in meinem Arm … warm und kuschelig …“

In einer weiteren Botschaft schrieb die Influencerin: „Ich wünschte, ich hätte dich noch einmal ...
In einer weiteren Botschaft schrieb die Influencerin: „Ich wünschte, ich hätte dich noch einmal in meinem Arm.“(Bild: instagram.com/lisa.straube)

Außerdem richtete Straube die Worte auch an ihren verstorbenen Sohn, schrieb: „Unsere Gedanken sind bei dir, unser kleiner Engel, und bitte, bitte, bitte, pass von oben auf deinen Bruder auf und grüß alle im Himmel von uns, mein Hase. Wir lieben dich unendlich, Xavi. Mama und Papa.“

Schwangerschaft mit Komplikationen
Lisa Straube und Furkan Akkaya freuten sich im Oktober 2024 über die Geburt ihres Sohnes Emilio. Mitte 2025 machte Straube öffentlich, ein weiteres Kind zu erwarten. Doch die Schwangerschaft war von Komplikationen überschattet, Straube musste mit verfrühten Wehen in die Klinik und bangte um das Leben ihres Kindes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.586 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.617 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
176.270 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
Kiew: Putin lockt Trump mit einem Billionen-Deal
951 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet durch das Abkommen große Nachteile für ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
949 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Society International
Im Baby-Glück
„GZSZ“-Star Anne Menden ist Mama geworden
Wurde nur 4 Monate alt
Sohn von Influencerin Lisa Straube gestorben
„Inszeniert sich ...“
Gil Ofarim: Jetzt spricht der Hotelmitarbeiter!
Todesursache enthüllt
Daran starb „Kevins“ Film-Mama Catherine O‘Hara
Emotionales Interview
Bianca Heinicke über Rückzug: „Konnte nicht mehr“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf