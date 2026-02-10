Sohn von Influencerin Lisa Straube gestorben

Influencerin Lisa Straube trauert um ihren Sohn: Mit einem tieftraurigen Statement wandte sich die 25-Jährige am Montag an ihre Fans. Darin gab sie den Tod ihres zweiten Kindes Xavi bekannt. Der Kleine wurde nur vier Monate alt.
„Xavi ist heute Morgen unerwartet und plötzlich von uns gegangen“, schrieb Straube in der herzzerreißenden Nachricht, die sie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte. Eine Todesursache nannte die Influencerin nicht.
„Wir realisieren das Ganze noch gar nicht“
Dafür verriet sie, wie hart der Verlust sie, ihren Ehemann Furkan Akkaya, genannt „Akka“ und Xavis großen Bruder getroffen hat: „Akka, Emilio und ich brauchen unsere Zeit, um zu realisieren, was passiert ist, und bitten euch darum, uns und auch unsere Angehörigen mit Fragen zu verschonen.“
Sie alle seien noch immer „im kompletten Schockzustand“, fuhr Straube fort. „Wir realisieren das Ganze noch gar nicht.“
In weiteren Postings veröffentlichte die 25-Jährige unter anderem ein Video ihres Sohnes, der beim Kuscheln mit seinem Papa fröhlich lächelt.
„Mein schlimmster Albtraum“
Zu einem Schwarz-Weiß-Foto ihres Xavi schrieb Straube zudem die herzzerreißenden Worte: „4 Monate … und nun bist du nicht mehr da … so unerwartet … Mein schlimmster Albtraum wurde zur Realität. Wie soll ich das überleben, wie schafft man das??? Ich wünschte, ich hätte dich nochmal in meinem Arm … warm und kuschelig …“
Außerdem richtete Straube die Worte auch an ihren verstorbenen Sohn, schrieb: „Unsere Gedanken sind bei dir, unser kleiner Engel, und bitte, bitte, bitte, pass von oben auf deinen Bruder auf und grüß alle im Himmel von uns, mein Hase. Wir lieben dich unendlich, Xavi. Mama und Papa.“
Schwangerschaft mit Komplikationen
Lisa Straube und Furkan Akkaya freuten sich im Oktober 2024 über die Geburt ihres Sohnes Emilio. Mitte 2025 machte Straube öffentlich, ein weiteres Kind zu erwarten. Doch die Schwangerschaft war von Komplikationen überschattet, Straube musste mit verfrühten Wehen in die Klinik und bangte um das Leben ihres Kindes.
