Sohn von Influencerin Lisa Straube gestorben

„Wir realisieren das Ganze noch gar nicht“

Dafür verriet sie, wie hart der Verlust sie, ihren Ehemann Furkan Akkaya, genannt „Akka“ und Xavis großen Bruder getroffen hat: „Akka, Emilio und ich brauchen unsere Zeit, um zu realisieren, was passiert ist, und bitten euch darum, uns und auch unsere Angehörigen mit Fragen zu verschonen.“