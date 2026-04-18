Kosten für Stadion: „Eine Zahl ohne Projekt“

Schwere Fehler bei der Bauabwicklung, Missachtung grundlegender Regeln der Rechnungsprüfung, eine 498.000-Euro-Überzahlung sowie zwei statt nur einer Zahlung von je 483.000 Euro an den Generalunternehmer – vor allem aber, dass beim Bau des Donauparkstadions die von der Stadt Linz genehmigten Kosten von 44,1 Millionen Euro um 4,3 Millionen überschritten wurden