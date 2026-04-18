Kosten für Stadion: „Eine Zahl ohne Projekt“

Obwohl die Baukosten für das Donauparkstadion des FC Blau-Weiß erst mit neun Millionen Euro gedeckelt waren, kostete das Gesamtprojekt in Linz laut Rechnungshof am Ende 59,9 Millionen Euro. Linz und seine Fußballstadien sind ohnedies eine spannende Saga.
Schwere Fehler bei der Bauabwicklung, Missachtung grundlegender Regeln der Rechnungsprüfung, eine 498.000-Euro-Überzahlung sowie zwei statt nur einer Zahlung von je 483.000 Euro an den Generalunternehmer – vor allem aber, dass beim Bau des Donauparkstadions die von der Stadt Linz genehmigten Kosten von 44,1 Millionen Euro um 4,3 Millionen überschritten wurden
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